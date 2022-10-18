Yakında iPadOS 16.1 ve macOS Ventura yayımlanacak

18 Ekim 2022 Salı, 21:50

Apple yeni etkinliğinde iPadOS 16.1 ve macOS Ventura için tarih de verdi. Tabletlerinde ve yeni Mac'lerinde kullanılacak bu yazılımlar bir süredir kullanıcılar tarafından bekleniyordu. Apple bugünkü etkinliğinde iPad Pro, 10.nesil iPad, Apple TV 4K gibi cihazları tanıttı.

APPLE YENİ GÜNCELLEMELERİ İÇİN TARİH VERDİ

Apple'ın yeni yazılımlarının kullanıcılara ulaşması 24 Ekim'i bulacak. Yani birkaç gün içinde kullanıcılar yazılımı indirebilecekler.

iPadOS 16.1 ile gelecek yenilikler arasında tasarım değişiklikleri var. Mail ile Safari güncellemeleri, Hava Durumu uygulaması ve Home uygulaması tarafında yenilikler olacak.

Öte yandan en çok dikkat çeken şey Stage Manager oluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık uygulamaları ve pencereleri otomatik olarak düzenleyebilecek. Bu da görevler ve sayfalar arası geçişi kolaylaştıracak.

iPadOS 16.1 güncellemesini alacak modeller:

-iPad Pro (Tüm modeller)

-iPad Air (3. nesil ve daha yeni modeller)

-iPad (5. nesil ve daha yeni modeller)

-iPad mini (5. nesil ve daha yeni modeller)

macOS Ventura’da ise yenilik tarafında Stage Manager var. O tarafta ise Saat, Hava Durumu uygulaması ve Mesajlar ile Safari gibi birçok uygulamada ek güncellemeler yer alıyor.

Ventura alacak Mac modelleri şu şekilde sıralanıyor:

-iMac 2017 ve daha yeni modeller

-Mac Pro 2019 ve daha yeni modeller

-iMac Pro 2017

-Mac mini 2018 ve daha yeni modeller

-MacBook Air 2018 ve daha yeni modeller

-MacBook 2017 ve daha yeni modeller

-MacBook Pro 2017 ve daha yeni modeller