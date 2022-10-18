Apple yeni M2 işlemcili iPad Pro modellerini duyurdu

18 Ekim 2022 Salı, 20:57

Apple'ın üst segment grubu olan iPad Pro'ları tanıtıldı. Bir etkinlik yapmayan ve basın bülteni olarak yayımlanan özelliklerle karşımıza çıkan cihazlar, M2 işlemci ile çok daha hızlı hale getirilmiş durumda. İlk kez MacBook'larda kullanılan M2 işlemcisi iPad tarafında da tercih edilmeye başlandı.

M2 İŞLEMCİLİ iPAD PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Öncelikle cihazlarda 11 inç ve 12.9 inçlik seçenekler var. iPad Pro 11 inçlik modelde standart bir Liquid Retina ekran yer alıyor. Bu ekran 120Hz ekran yenileme hızına sahip LCD yapıda. 12.9 inç versiyonda ise bu ekran Liquid Retina XDR oluyor ve yine 120Hz ekran yenileme hızı sunuluyor. İki cihaz arasında fark var. 12.9 inçlik versiyonun ekranında mini-LED aydınlatma yer alıyor.

True Tone ve ProMotion gibi ekran teknolojisiyle donatılan cihaz 1000 nit tam ekran parlaklığına sahipken, 1600 nit kadar maksimum parlaklığa ulaşıyor.

İşlemcisiyle fark yaratan iPad Pro, ARMv8 mimarisi üzerine kurulu ve 5nm sürecinden çıkmış durumda. Yeni nesil bu çip yüzde 15'e kadar daha hızlı bir performans sunmayı vadediyor ve 8 çekirdekli CPU'ya yüzde 35'e kadar daha hızlı grafik performansı sunan 10 çekirdekli GPU'ya sahip olmasıyla hakkını veriyor.

Her iki cihazda da fotoğraf gerçekliğinde 3D tasarımlar yapılabiliyor. Cihazlarda yine LiDAR sensör kullanıyor.

8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM sunuluyor ve depolama tarafında en düşük 256 GB en yüksek de 2 TB versiyonlar var.

Yeni iPad Pro 11 inç 20 bin 499 TL'ye satın alınabiiyorken, 12.9 inçlik versiyon içinse 28 bin 499 TL'den başlayan fiyatı gözden çıkartmak gerekiyor.