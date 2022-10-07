Apple tarihinin en maliyetli modeli iPhone 14 Pro Max oldu

07 Ekim 2022 Cuma, 23:43

Nikkei Asia uzmanları iPhone 14 Pro Max'i parçalarına ayırarak cihazın maliyetini hesapladı. Yeni amiral gemisinde kullanılan bileşenlerin 501 dolara mal olduğu ortaya çıktı. Üretim maliyeti geçen yıl satışa sunulan iPhone 13 Pro Max'e kıyasla %20 artmış durumda.

iPhone 14 Pro Max'te kullanılan parçaların toplam maliyeti bir önceki modele göre 60 dolar daha fazla. Önceki Max modellerinde bu rakam 400 ila 450 dolar arasında seyrediyordu. Son modelde üretim maliyeti şirket tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

MALİYET ARTIŞININ SEBEBİ ÇİP

Donanımhaber'de yer alan habere göre akıllı telefonun maliyetindeki artış esas olarak iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılan A16 Bionic çipten kaynaklanıyor. İşlemcinin fiyatı 110 dolar yani iPhone 13 Pro Max'te kullanılan A15 versiyonundan 2.4 kat daha yüksek.

iPhone 14 aynı zamanda Sony Group'un CMOS görüntü sensörleri de dahil olmak üzere yeni kamera bileşenleri içeriyor. Bunlar önceki modellere göre yüzde 30 daha büyük ve 15 dolar ile neredeyse yüzde 50 daha yüksek fiyatlara sahip.