Her geçen gün daha fazla yatırım alan üretken yapay zeka nedir?

Yayınlanma: 29.04.2023 - 11:02

Güncelleme: 29.04.2023 - 11:02

ChatGPT, ilk beş gün içinde 1 milyon kullanıcıya ulaştığında üretken yapay zekanın manşetlere ulaşmasını sağladı. Ancak ChatGPT ile ilgili söylentilerin ne kadarının doğru olduğu ve bu teknolojinin günlük hayatımızı nasıl etkileyeceği gibi bazı sorular pek çok kişinin aklında yer tutmaya devam ediyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA NE KADAR YATIRIM ALIYOR?

Üretken yapay zeka, basit istemlerden ve bağlamdan içerik oluşturan yapay zeka olarak tanımlanabilir. Bu yeni teknoloji, makalelerden 3D nesnelere kadar her şeyi oluşturmak için kullanılabilir ve daha yeni modeller, birden fazla yeteneği bile birleştirebilir.

Chip'te de aktarıldığı gibi PitchBook ve National Venture Capital Association’a (NVCA) göre, üretken yapay zeka, 2022’de 238,3 milyar ABD doları tutarındaki toplam ABD girişim sermayesi finansmanının yüzde 1'inden azını oluşturdu. Ancak tahminler, 450 girişim ve üretken yapay zeka için birkaç yeni fon, sıcak bir pazara ve büyüme için yüksek umutlara işaret ediyor.

Üretken yapay zekanın öne çıkmasını sağlayan ChatGPT, OpenAI tarafından oluşturulmuş bir yapay zeka modelidir (GPT, üretken önceden eğitilmiş dönüştürücü anlamına gelir). 30 Kasım 2022’de yayınlanan ChatGPT, beş günde 1 milyon kullanıcı kazandı ve popüler gündemin merkezine yerleşti. Ancak, teknolojiyi çevreleyen heyecana rağmen birçok sınırlama ve zorluk devam ediyor ve OpenAI CEO’su Sam Altman’ın ChatGPT hakkında gönderdiği bir tweet’te “Şu anda önemli herhangi bir şey için ona güvenmek bir hata” denildi.

HER KULLANIMDA DAHA ÇOK ÖĞRENİYOR

Üretken yapay zeka modelleri, her kullanımda “öğrenen” algoritmalara dayanarak nasıl düşündüğümüzü simüle eder. Milyonlarca etiketli resim, metin veya diğer ortamlarla başlayan bu modeller, yavaş bir şekilde içerikleri bağımsız olarak anlamalarına ve oluşturmalarına olanak tanıyan kalıpları belirlerler. İnsanlar genellikle bir model geliştikçe ince ayarlamalar yapar. OpenAI, en iyi bilinen üretken yapay zeka şirketi olmasına rağmen, bu teknoloji üzerinde çalışan tek şirket değil.

Yaratıcı endüstriler, üretken yapay zeka nedeniyle iş akışlarındaki değişikliği şimdiden hissetmeye başladı. Metin yazarları, tasarımcılar, kodlayıcılar, fotoğraf ve video editörleri ve hatta stratejistler artık günlük görevlerini basitleştirebilen üretken yapay zeka araçlarına erişebiliyor. Ancak, bazı işletmeleri sekteye uğratma potansiyeline sahip ve doğruluk, adalet ve intihal konusunda tepkilere yol açabilir.

Üretken yapay zeka, içeriği araştırmayı, oluşturmayı ve test etmeyi çok daha kolaylaştıracak bir iletişim devrimini tetikliyor. Ve değişiklikler muhtemelen geçmiş içerik devrimlerinden daha hızlı gerçekleşecek gibi gözüküyor.