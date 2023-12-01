Apple ürünlerine zam yaptı; en pahalı iPhone 100 bin TL’ye dayandı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:29

Güncelleme: 01.12.2023 - 10:37

Apple, Türkiye'de bir süre önce zam yapmıştı. Yeni ürünlerin tanıtılmasının ardından yapılan zam sonrası, yeni bir zam daha geldi. Bununla beraber artık en pahalı iPhone 90 bin TL'den 99 bin 999 TL'ye kadar çıktı.

iPHONE'LAR ZAM SONRASI NE KADAR OLDU?

iPhone tarafında yapılan zamlar sonrası fiyatlar şöyle oldu:

En uygun fiyatlı iPhone SE 64 GB depolama alanına sahip versiyounun eskiden fiyatı 24 bin 999 TL iken, yeni zam sonrası 26 bin 999 TL'ye çıktı. 256 GB depolama alanına sahip versiyon ise 33 bin 499 TL oldu.

iPhone 13, 128 GB depolama alanı sunulan modelde ise 36 bin 999 TL'den 39 bin 999 TL'ye bir fırlama oldu.

iPhone 14 Plus 128 GB versiyon 53 bin 999 TL'ye kadar çıkarken, 512 GB depolama alanı sunulan versiyon 66 bin 999 TL'ye güncellendi.

Yeni tanıtılan iPhone 15'lerde ise artış daha dramatik oldu.

Buna göre iPhone 15, 128 GB eskiden 49 bin 999 TL'ye satılırken, artık 53 bin 999 TL'ye satılıyor. 256 GB versiyon, 58 bin 499 TL olurken, 512 GB, 66 bin 999 TL oldu.

iPhone 15 Plus 512 GB, 74 bin 999 TL'ye alıcı bulurken, iPhone 15 Pro 1 TB depolama alanına sahip model artık 91 bin 499 TL. Gelelim en pahalı iPhone'a... iPhone 15 Pro Max'in 1 TB depolama alanına sahip versiyonu son zamla 92 bin 999 TL olmuştu, artık bu fiyat 99 bin 999 TL oldu.