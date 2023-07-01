Apple tüm ürünlerine zam yaptı: En pahalı iPhone 90 bin TL'ye dayandı!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 10:10

Güncelleme: 01.07.2023 - 10:11

Türk Lirası, ABD Doları ve Euro başta olmak üzere tüm para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Bunun sonucunda başta ithal edilenler olmak üzere tüm teknolojik ürünlere peşi sıra zam yapılıyor. Öte yandan Türkiye'de telefonlardan alınan vergiler de bu fiyatı katlıyor.

APPLE'DAN YENİ ZAM KARARI

Son olarak bugün Apple Türkiye, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı.

Zamla beraber en pahalı iPhone modeli 85.999 TL oldu.



İşte Apple'ın son zam kararıyla birlikte güncellenen fiyat listesi...

