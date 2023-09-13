En ucuz iPhone 15 hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone 15 hangi ülkede satılıyor? Diğer ülkelerde iPhone 15 fiyatı ne kadar?

Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:23

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:24

Apple her sene olduğu gibi yeni akıllı telefon serisini tanıttı. iPhone 15 adlı serinin özelliklerinin yanı sıra Türkiye fiyatı da oldukça dikkat çekti.

Peki iPhone 15'in diğer ülkelerde fiyatı ne kadar? iPhone 15'in Türkiye fiyatı ne kadar?

İPHONE 15 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone 15'in en düşük versiyonu olan iPhone 15 128 GB versiyonunun Türkiye fiyatı 49 bin 999 TL olarak açıklandı. En pahalı versiyon olan iPhone 15 Pro Max 1 TB ise 92 bin 999 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

Türkiye'de tüm iPhone 15 versiyonlarının fiyatı ise şöyle:

iPhone 15 128 GB: 49 bin 999 TL

iPhone 15 256 GB: 53 bin 999 TL

iPhone 15 512 GB: 61 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB: 56 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 512 GB: 60 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB: 68 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB: 60 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 512 GB: 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB: 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB: 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB: 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB: 92 bin 999 TL

İPHONE 15'İN DİĞER ÜLKELERDE FİYATI NE KADAR?

Türkiye'de telefonlardan alınan vergilerden dolayı fiyatlar oldukça yüksek miktarlara çıkıyor. Birçok insan bu sebepten dolayı iPhone 15'in yurt dışındaki fiyatları merak ediyor.

İşte iPhone 15'in yurt dışı fiyatları:

ÜLKELER iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Amerika Birleşik Devletleri 799 dolar (mevcut kur ile 21 bin 493 TL) 899 dolar (mevcut kur ile 24 bin 183 TL) 999 dolar (26 bin 873 TL) 1.199 dolar (mevcut kur ile 32 bin 303 TL) Birleşik Krallık 799 Sterlin (mevcut kur ile 26 bin 868 TL) 899 Sterlin (mevcut kur ile 30 bin 232 TL) 999 Sterlin (mevcut kur ile 33 bin 593 TL) 1.199 Sterlin (mevcut kur ile 40 bin 319 TL) Almanya 949 Euro (mevcut kur ile 27 bin 453 TL) 1.099 Euro (mevcut kur ile 31 bin 776 TL) 1.199 Euro (mevcut kur ile 34 bin 667 TL) 1.499 Euro (mevcut kur ile 43 bin 341 TL) Hindistan 79.900 Hindistan Rupisi (mevcut kur ile 25 bin 942 TL) 89.900 Hindistan Rupisi (mevcut kur ile 29 bin 188 TL) 134.900 Hindistan Rupisi (mevcut kur ile 43 bin 799 TL) 159.900 Hindistan Rupisi (mevcut kur ile 51 bin 916 TL) Çin 5.999 Çin Yuanı (mevcut kur ile 22 bin 505 TL) 6.999 Çin Yuanı (mevcut kur ile 26 bin 259 TL) 7.999 Çin Yuanı (mevcut kur ile 30 bin 11 TL) 9.999 Çin Yuanı (mevcut kur ile 37 bin 515 TL) Japonya 124.800 Japon Yeni (mevcut kur ile 22 bin 821 TL) 139.800 Japon Yeni (mevcut kur ile 25 bin 565 TL 159.800 Japon Yeni (mevcut kur ile 29 bin 222 TL) 189.800 Japon Yeni (mevcut kur ile 34 bin 707 TL)

EN PAHALI İPHONE TÜRKİYE'DE

iPhone 15'in en düşük versiyonu Türkiye'de mevcut kur ile 1.855 dolardan satılıyor. Diğer ülkelere bakıldığında en pahalı iPhone yine Türkiye'de satılıyor. Daha önce de açıklanan verilere göre en pahalı iPhone 14'de Türkiye'de satılıyordu. Bu durum telefonlarda bulunan ÖTV, KDV gibi büyük oranlı vergilerden kaynaklanıyor. En ucuz iPhone 15 ise Amerika Birleşik Devletleri'nde satılıyor.