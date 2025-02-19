Apple, uygun fiyatlı iPhone 16e modelini tanıttı!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 19:28

Güncelleme: 19.02.2025 - 19:28

Apple'ın bir süredir isim değişikliği yapacağı telefonu nihayet tanıtıldı. Resmi olarak yapılan tanıtım ile telefonun iPhone 16e ismine sahip olduğu görüldü. Telefon ABD'de 599 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla çıkarken, Türkiye'de 47 bin 999 TL'ye çıktı.

UYGUN FİYATLI iPHONE 16E'NİN ÖZELLİKLERİ

Uygun fiyatlı iPhone almak isteyenlere bir seçenek oluşturan Apple, kendi geliştirdiği C1 isimli, 5G modeliyle telefonu tanıttı.

Tasarım olarak sızıntılardaki kamera kurulumuna sahip olan iPhone 16e, 6,1 inç 60 Hz Super Retina XDR ekrana sahip. A18 işlemcisine sahip olan iPhone 16e, iki farklı renk seçeneği ile sunuldu.

Telefonda 48 MP'lik tek bir kamera bulunuyor. Fusion kamera özelliğinde olan kameraya alt tarafta USB-C portu eşlik ediyor. Telefonda Face ID bulunuyor. Aktarıldığı kadarıyla telefon tek tam dolu şarj ile 26 saatlik video izleme performansı sunuyor.