Apple verdiği sözden geri döndü, neden?
Apple birkaç yıl önce X'te ırkçı sebeplerden kaynaklı reklam vermeyi kesmişti. Bu karardan vazgeçtiği görüldü.
Apple, 2023 yılında başlayan ve 2024 yılında devam eden X'te reklam vermeme furyasına katılmıştı. Platformdaki ırkçı paylaşımları gerekçe gösteren şirket, reklam vermeyi bırakmıştı. Bu kararın nerdeyse 2 yıldır devam etmesinin ardından fark edildiği kadarıyla Apple, X'te reklam vermeye geri döndü.
APPLE X'E REKLAM VERMEYE GERİ DÖNDÜ
MacRumors tarafından çarşamba günü fark edilen ilk reklamın ardından pek çok kişi Apple reklamlarını X'te görmeye başladı. Herhangi bir sebep var mı bilinmiyor ancak Apple'ın geri dönüşü dikkat çekti.
Öte yandan Amazon ve diğer büyük şirketler de platforma reklam vermeye geri dönmeye başladılar.
Etiketler: #apple
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