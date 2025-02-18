Nokia ve iPhone bir araya geldi! İşte NokiApple LumiPhone 1020 SE

Yayınlanma: 18.02.2025 - 22:42

Güncelleme: 18.02.2025 - 22:42

Apple'ın uygun fiyatlı SE serisi ve yıllar önce oldukça sevilen Nokia Lumia 1020'yi bir araya getiren bir kişi, bu birleşimi Reddit üzerinden paylaştı. NokiApple LumiPhone 1020 SE olarak adlandırılan telefon ilk bakışta bir iPhone ekranına sahip gibi dursa da Lumia 1020'nin tasarımına sahip. Kalın çerçeveleri olan telefonun ekran çözürlüğü de oldukça yüksek.

iPHONE SE 3 İLE LUMIA 1020 BULUŞTU

Reddit kullanıcısı OceanDepth95028, Lumia 1020 ve iPhone SE 3 ile hibrit bir akıllı telefon yarattığını paylaştı. Buna NokiApple LumiPhone 1020 SE adını veren kullanıcı, telefonun iOS 18.3.1 ile yani en son sürümünde çalıştığını aktardı.

Lumia 1020'nin tasarımına sahip bu telefonda A15 Bionic çip, 128 GB dahili depolama ve 5G desteği bulunuyor.

Nasıl yaptı?

Orijinal iPhone ekran camı çıkartılıp, Lumia 1020'nin ön camına yapıştırıldı. iPhone SE 3'ün LCD ekranı Lumia'nınkinden biraz daha büyük, bu yüzden ekranın altındaki 3 düğmeden kurtulmak zorunda kaldı. Ayrıca iPhone'un ön kamerası Lumia'nınkiyle aynı yere, sağ üst köşeye yerleştirildi.

Kamera tarafında ise Nokia'nın değil, iPhone'un 12 MP kamerası yer alıyor.

Şarj portu USB'den Lightning'e geçirildi ve sağ tarafta güç ve ses düğmeleri bulunuyor.

Tasarlanan bu yeni akıllı telefon standart bir iPhone gibi çalışıyor ancak Apple Pay'i desteklemiyor.