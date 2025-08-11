Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, uygun fiyatlı MacBook geliştiriyor olabilir

Apple, uygun fiyatlı MacBook geliştiriyor olabilir

11.08.2025 19:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple, uygun fiyatlı MacBook geliştiriyor olabilir

Apple, MacBook tarafında daha uygun fiyatlı seçenek olması adına yeni bir model geliştiriyor.

Apple'ın daha uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi. Hatta bu uygun fiyatlı cihaz iPhone'da kullanılan A18 Pro işlemcisine dahi sahip olabilir. 

APPLE UYGUN FİYATLI MACBOOK GELİŞTİRİYOR

Apple'ın MacBook fiyatlarını düşürmek adına yaptığı çalışmalardan biri olduğu söylenen bu hamle ile şu anda 799 dolar olan MacBook Air fiyatlarının daha uygun fiyatlı olan bir versiyonla değiştirilmesi planlanıyor. Bu da yaklaşık 599 dolar gibi bir fiyata çekileceği anlamına geliyor.

Bu uygun fiyatlı MacBook modelinin 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

Teknik tarafta çok bir ayrıntı bulunmuyor ancak 12.9 inçlik bir ekrana sahip olması ve iPhone 16 Pro'larda kullanılan A18 Pro işlemcisinin yer alacağı iddia ediliyor.

İlgili Konular: #apple #MacBook #Yeni MacBook

İlgili Haberler

Tesla, süper bilgisayar projesi Dojo'yu sonlandırdığını açıkladı
Tesla, süper bilgisayar projesi Dojo'yu sonlandırdığını açıkladı Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın bir süredir geliştirdiği süper bilgisayar projesi Dojo iptal edildi.
Geç saatlerde bir şeyler yemek kilo aldırıyor mu?
Geç saatlerde bir şeyler yemek kilo aldırıyor mu? Cevap ne ve ne zaman yediğinize bağlı olarak değişiyor.
Dünya'ya göktaşı çarpması, size yıldırım çarpmasından daha yüksek ihtimal!
Dünya'ya göktaşı çarpması, size yıldırım çarpmasından daha yüksek ihtimal! Yeni bir araştırma, büyük bir göktaşının Dünya’ya çarpma olasılığının, insan ömrü içinde yıldırım çarpmasından biraz daha yüksek olduğunu ortaya koydu.