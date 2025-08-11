Apple, uygun fiyatlı MacBook geliştiriyor olabilir

Apple'ın daha uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi. Hatta bu uygun fiyatlı cihaz iPhone'da kullanılan A18 Pro işlemcisine dahi sahip olabilir.

APPLE UYGUN FİYATLI MACBOOK GELİŞTİRİYOR

Apple'ın MacBook fiyatlarını düşürmek adına yaptığı çalışmalardan biri olduğu söylenen bu hamle ile şu anda 799 dolar olan MacBook Air fiyatlarının daha uygun fiyatlı olan bir versiyonla değiştirilmesi planlanıyor. Bu da yaklaşık 599 dolar gibi bir fiyata çekileceği anlamına geliyor.

Bu uygun fiyatlı MacBook modelinin 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Teknik tarafta çok bir ayrıntı bulunmuyor ancak 12.9 inçlik bir ekrana sahip olması ve iPhone 16 Pro'larda kullanılan A18 Pro işlemcisinin yer alacağı iddia ediliyor.