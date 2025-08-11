Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tesla, süper bilgisayar projesi Dojo'yu sonlandırdığını açıkladı

11.08.2025 18:53:00
Haber Merkezi
Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın bir süredir geliştirdiği süper bilgisayar projesi Dojo iptal edildi.

Tesla şirket olarak farklı projelerde yer alıyor. Bir süredir geliştirilme aşamasında olan olan süper bilgisayar projesinin ise sonuna gelindiği duyuruldu. Bundaki en büyük sebep ise ekip lideri Peter Bannon'un şirketten ayrılması ve yine ekipteki kayıplar oldu.

TESLA KENDİ MİMARİSİNİ ÜRETMEKTEN ŞU ANLIK VAZGEÇTİ

Dojo, Tesla'nın kendi yapay zeka altyapısını kullanma ve diğer projelerinde yardımcı olması amacıyla geliştiriliyordu. 

Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise yaptığı açıklamada iki farklı yapay zeka çip mimarisini sürdürmenin verimsiz olduğunu düşündüklerini bu sebeple de kararın alındığını söyledi.

Daha verimli olarak tanımlanan çipler ise 16,5 milyar dolarlık anlaşmayla üretilecek Samsung AI5 ve AI6 oluyor.

 

İlgili Konular: #tesla #Tesla CEO'su Elon Musk #Tesla Dojo

