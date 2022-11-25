Apple uygun fiyatlı ürününü tanıtmadan önce iptal etti

25 Kasım 2022 Cuma, 08:50

Apple ve tanıtmayı planladığı cihazlar hakkında her geçen gün yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Yeni bir söylentiye göre şirket uygun fiyatlı Apple Pencil cihazını iptal etti. Daha önce 50 dolardan satışa çıkacağı aktarılan kalemin, yakın zamanda ortaya çıktığı kadarıyla eylül ayında tanıtılmadan önce piyasaya sürülmekten vazgeçildi.

APPLE UYGUN FİYATLI OLACAK PENCİL İÇİN GERİ ADIM ATMIŞ OLABİLİR

Piyasaya sürülmeden önce daha proje aşamasındayken 'maker' adı verilen ürünün, diğer modellere göre çok daha uygun fiyatlı olması gerekiyordu. Cihazın özellikleri de dikkat çekecekti. Bu kalemin iPhone ile kullanılabilecek yapıda olması ürünü daha da merak edilir kılmıştı.

Hatırlatmak gerekirse birinci ve ikinci jenerasyon Apple Pencil cihazlar, iPad'de kullanıma uygundu. Bu sebeple iPhone'da kullanılamıyordu. Yeni kalem tam da iPhone'larda da kullanılabilir yapısıyla daha fazla kullanıcıya hitap edecekti.

Yeni nesil Apple Pencil'ın 2023 yılında tanıtılmayacağı ve cihazın iptal edildiği, Twitter’da Duan Rui adlı kullanıcının Weibo’daki bir haberi kaynak göstererek yaptığı paylaşımlar üzerinden tekrar gündeme geldi:

“Yeni Apple Pencil iPhone’u bile destekleyecekti fakat proje lansmana az bir süre kala rafa kaldırıldı. Söylentiye göre bir milyonu aşan stok sayısına ulaşılmıştı ve şimdi hepsi çöp oldu”

Apple'ın ikinci jenerasyon Pencil'ı küresel pazarda 129 dolardan satılıyorken, Türkiye'de bu ürünün fiyatı 2 bin 649 TL. Yeni nesil Apple Pencil'ın ise 50 dolarlık fiyatı piyasada rekabetçi bir durum sunacaktı.