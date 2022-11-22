ABD'nin Çin yasağı Apple'a yaramadı: Bir parça daha Samsung'dan

22 Kasım 2022 Salı, 07:00

Teknoloji şirketleri geliştirdikleri her ürünün parçasını kendi üretmiyor. Apple'ın da bu noktada farklı şirketlerden aldığı destek var. Samsung'dan önceki iPhone modelleri için bazı ihtiyaçlarını karşılayan Apple, ABD'nin Çin yasağı sebebiyle bir parçasını daha Güney Kore merkezli şirketten karşılayacağı iddia edildi. Söylenene göre Samsung, Apple'ın ana depolama alanı tedarikçisi olabilir.

ABD'NİN ÇİN YASAĞI APPLE'I DA VURDU

Birkaç yıl önce ABD ve Çin arasında başlayan süreç iki ülkenin şirketleri arasındaki ortaklıkları da etkiliyor. Haliyle önemli tedarikçilerinin Çin'de bulunduğu Amerikan şirketi Apple'ın bu yasaktan en çok etkilenen şirketlerden biri olduğu aktarıldı. Bir süre önce ortaya çıktığı kadarıyla Apple özellikle iPhone üretiminde bazı sorunlar yaşıyor.

Apple, ABD'nin ticari kuralları nedeniyle Çin'deki en büyük tedarikçilerinden birinden vazgeçmek zorunda kalabilir. iPhone üretimi yapmak için Samsung'un kapısını çalacağı söylenen Apple'ın, depolama alanı tedariğinde yardım isteyeceği iddia edildi. Bunun sebebi ise şirketin en büyük depolama alanı tedarikçileri arasında yer alan Çin merkezli Yangtze Memory Technologies şirketinin lisans verilmeyen şirketler arasında yer alması etkili oldu.

Bildiğiniz üzere ABD lisans verilmeyen şirketlerle ABD'li şirketlerin ticaret yapmasını engelleyen bir düzenleme getirdi. Bu düzenleme sonrası da en çok Çin ile ortaklık kuran ya da tedarik zincirinin bir halkası olan şirketler etkilendi. Apple da bunlardan biri oldu. Aktarılan verilere göre Çin'de satılacak iPhone'ların yüzde 40'ı söz konusu lisansı alamayan Çin merkezli şirketin ürettiği parçaları kullanacaktı.

MacRumors tarafından aktarıldığı kadarıyla bu Apple için son seçenek değil. Çünkü Yangtze Memory Technologies şirketinin 60 günü var. Eğer bu süre zarfında gerekli belgeleri sağlarsa ticari yasağının kalkması bekleniyor.

Öte yandan bu seçenek dışında Apple'ın Samsung'dan eksik parçasını tedarik etmesi şaşırtıcı olmayacak. Apple ve Samsung arasında daha önce OLED ekran panelleri, depolama birimleri ve RAM gibi farklı alanlarda tedarikler sağlandı. Yani Samsung daha önce de (günümüzde de farklı alanlarda) Apple'ın iPhone'ları için parça üretimi gerçekleştirdi. Hatta Samsung, depolama alanı biriminin yüzde 40 gibi bir bölümünü iPhone'lar için ayırıyor.