ABD'nin Çin yasağı Apple'a yaramadı: Bir parça daha Samsung'dan
ABD ve Çin arasındaki yasaklar, şirketleri etkilemeye devam ediyor. Apple yasak nedeniyle bir iPhone parçasını daha Samsung'dan tedarik edecek.
Teknoloji şirketleri geliştirdikleri her ürünün parçasını kendi üretmiyor. Apple'ın da bu noktada farklı şirketlerden aldığı destek var. Samsung'dan önceki iPhone modelleri için bazı ihtiyaçlarını karşılayan Apple, ABD'nin Çin yasağı sebebiyle bir parçasını daha Güney Kore merkezli şirketten karşılayacağı iddia edildi. Söylenene göre Samsung, Apple'ın ana depolama alanı tedarikçisi olabilir.
ABD'NİN ÇİN YASAĞI APPLE'I DA VURDU
Birkaç yıl önce ABD ve Çin arasında başlayan süreç iki ülkenin şirketleri arasındaki ortaklıkları da etkiliyor. Haliyle önemli tedarikçilerinin Çin'de bulunduğu Amerikan şirketi Apple'ın bu yasaktan en çok etkilenen şirketlerden biri olduğu aktarıldı. Bir süre önce ortaya çıktığı kadarıyla Apple özellikle iPhone üretiminde bazı sorunlar yaşıyor.
Apple, ABD'nin ticari kuralları nedeniyle Çin'deki en büyük tedarikçilerinden birinden vazgeçmek zorunda kalabilir. iPhone üretimi yapmak için Samsung'un kapısını çalacağı söylenen Apple'ın, depolama alanı tedariğinde yardım isteyeceği iddia edildi. Bunun sebebi ise şirketin en büyük depolama alanı tedarikçileri arasında yer alan Çin merkezli Yangtze Memory Technologies şirketinin lisans verilmeyen şirketler arasında yer alması etkili oldu.
Bildiğiniz üzere ABD lisans verilmeyen şirketlerle ABD'li şirketlerin ticaret yapmasını engelleyen bir düzenleme getirdi. Bu düzenleme sonrası da en çok Çin ile ortaklık kuran ya da tedarik zincirinin bir halkası olan şirketler etkilendi. Apple da bunlardan biri oldu. Aktarılan verilere göre Çin'de satılacak iPhone'ların yüzde 40'ı söz konusu lisansı alamayan Çin merkezli şirketin ürettiği parçaları kullanacaktı.
MacRumors tarafından aktarıldığı kadarıyla bu Apple için son seçenek değil. Çünkü Yangtze Memory Technologies şirketinin 60 günü var. Eğer bu süre zarfında gerekli belgeleri sağlarsa ticari yasağının kalkması bekleniyor.
Öte yandan bu seçenek dışında Apple'ın Samsung'dan eksik parçasını tedarik etmesi şaşırtıcı olmayacak. Apple ve Samsung arasında daha önce OLED ekran panelleri, depolama birimleri ve RAM gibi farklı alanlarda tedarikler sağlandı. Yani Samsung daha önce de (günümüzde de farklı alanlarda) Apple'ın iPhone'ları için parça üretimi gerçekleştirdi. Hatta Samsung, depolama alanı biriminin yüzde 40 gibi bir bölümünü iPhone'lar için ayırıyor.
İlgili Haberler
- ABD'de bir araç Apple mağazasına daldı: 1 ölü, 16 yaralı
- Apple, iCloud.com tarafında yeni tasarıma geçti
- Apple çip tedariğinde yönünü değiştiriyor
- Apple, Macbook’lar için “tuşsuz klavye” tasarımını getirebilir
- Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un terlikleri binlerce dolara satıldı
- Huawei, Apple'dan hızlı! Huawei Vision Glass tanıtıldı
-
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Karkamış'a roket saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- Ekvador taraftarından Katar'a 'para' işareti!