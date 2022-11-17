Apple çip tedariğinde yönünü değiştiriyor

17 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

Bloomberg News'in salı günü bildirdiğine göre Apple cihazları için Amerika Birleşik Devletleri’nde Arizona’da yapım aşamasında olan bir fabrikadan çip tedarik etmeye hazırlanıyor.

CEO Tim Cook'un Almanya'da yerel mühendislik ve perakende çalışanları ile yaptığı bir iç toplantıdaki açıklamalara atfedilen raporda, şirketin Avrupa'daki fabrikalardan çip tedarikini de genişletebileceği belirtildi.

Rapora göre Cook, muhtemelen dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi ve Apple'ın önemli bir tedarikçisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing tarafından işletilecek bir Arizona fabrikasından bahsediyordu.

Geçen yıl TSMC, Arizona'da bir bilgisayar çipi fabrikası kurmak için 12 milyar dolar harcamayı planladığı bir tesiste inşaata başladığını ve 2024'te 5 nanometre üretim teknolojisini kullanarak çip üretimine başlamayı planladığını açıklamıştı.

Bu ayın başlarında TSMC, Arizona'daki ikinci çip fabrikası olarak hizmet verebilecek bir bina inşa ettiğini de söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, yabancı teknoloji firmalarını ülkede üretim yapmaya teşvik ediyor ve CHIPS Yasasını geçirdikten sonra yerel araştırma, geliştirme ve üretimi aktif olarak destekleniyor.