Apple çip tedariğinde yönünü değiştiriyor
Apple Inc , cihazlarında kullanmak üzere ABD'nin Arizona eyaletinde yapım aşamasında olan bir fabrikadan çip tedarik etmeye hazırlanıyor.
Bloomberg News'in salı günü bildirdiğine göre Apple cihazları için Amerika Birleşik Devletleri’nde Arizona’da yapım aşamasında olan bir fabrikadan çip tedarik etmeye hazırlanıyor.
CEO Tim Cook'un Almanya'da yerel mühendislik ve perakende çalışanları ile yaptığı bir iç toplantıdaki açıklamalara atfedilen raporda, şirketin Avrupa'daki fabrikalardan çip tedarikini de genişletebileceği belirtildi.
Rapora göre Cook, muhtemelen dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi ve Apple'ın önemli bir tedarikçisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing tarafından işletilecek bir Arizona fabrikasından bahsediyordu.
Geçen yıl TSMC, Arizona'da bir bilgisayar çipi fabrikası kurmak için 12 milyar dolar harcamayı planladığı bir tesiste inşaata başladığını ve 2024'te 5 nanometre üretim teknolojisini kullanarak çip üretimine başlamayı planladığını açıklamıştı.
Bu ayın başlarında TSMC, Arizona'daki ikinci çip fabrikası olarak hizmet verebilecek bir bina inşa ettiğini de söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, yabancı teknoloji firmalarını ülkede üretim yapmaya teşvik ediyor ve CHIPS Yasasını geçirdikten sonra yerel araştırma, geliştirme ve üretimi aktif olarak destekleniyor.
Video Haberler
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Dolarda tsunami geliyor!
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı
- Mahkeme kararını verdi: Adnan Oktar'a rekor ceza!