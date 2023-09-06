Apple ve Microsoft, AB'ye karşı güçlerini birleştiriyor

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:04

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:04

Microsoft ve Apple, Avrupa'nın yeni düzenlemelerine tabi olmamak için Bing ve iMessage'ı listesinin dışında tutmaya çalışıyorlar. Financial Times'ın raporuna göre her iki teknoloji devi, Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kısıtlamalardan kaçınmak için hizmetlerinin yeterince büyük veya güçlü olmadığını savunuyorlar.

Avrupa Komisyonu, 6 Eylül'de, belirli hizmetleri sunan şirketleri tanımlayan bir liste yayınlayacak. Bu liste, gelir ve kullanıcı sayısına dayalı olarak belirlenecek olan "kapı bekçilerini" içerecek ve bu platformların rekabeti teşvik etmek üzere belli kurallara uymalarını gerektirecek. Apple ve Microsoft, zaten bu listeye dahil edilmişlerdi, ancak hangi bölümlerinin düzenlemeler kapsamına alınması gerektiği konusunda karar verilmemişti. Düzenlemelere uymaları için şirketlere altı ay ya da 2024 Mart'ına kadar süre verilecek.

MICROSOFT: GOOGLE DAHA GÜÇLÜ

Microsoft, Windows platformunun kapı bekçisi olarak kabul edilmesine itiraz etmeyeceğini ancak arama motoru Bing'in pazar payının (Google gibi çok daha popüler bir rakibi bulunduğu için) kullanıcıların alternatif arama motorlarına geçmelerine engel olmadığını savunuyor.

iMESSAGE'IN 45 MİLYONDAN AZ KULLANICISI VAR

Apple ise iOS'u üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve yan yükleme işlevlerine açma konusunda çalışıyor, ancak iMessage'ın DMA'nın aylık 45 milyon aktif kullanıcı eşiğini aşmadığı gerekçesiyle diğer mesajlaşma uygulamalarıyla birlikte çalışmak zorunda olmadığını savunuyor. Ancak tahminlere göre iMessage dünya çapında bir milyar kullanıcıya sahip olabilir.