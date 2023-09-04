Microsoft'a yeni ve güçlü rakip yolda: Huawei işletim sistemini PC'lere getiriyor
Çinli teknoloji devi Huawei, Android ambargosundan sonra akıllı telefonları için HarmonyOS adlı bir işletim sistemi tasarlamıştı. Şimdi ise bu işletim sistemini PC'lere entegre etmeye hazırlanıyor.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, açık kaynaklı HarmonyOS işletim sistemini PC platformuna getirme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Shenzhen Kaihong Dijital Endüstri Geliştirme CEO'su Wang Chenglu, önümüzdeki yıl PC'ler için resmi bir HarmonyOS sürümünün olasılığını doğruladı. Wang Chenglu, Huawei'nin HarmonyOS'u PC'lerde sunmayı planladığına dair bilgileri içeren Çin'in sosyal medya platformu Weibo'daki bir gönderiye "Evet" yanıtı verdi. Ancak, bu işletim sisteminin kesin piyasaya sürülme tarihi hala net değil.
HUAWEİ WİNDOWS'A DA RAKİP OLUYOR
Huawei HarmonyOS'un PC'ler için sunulması, Microsoft'un yakın gelecekte Windows 12 adlı yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı söylentileriyle örtüşüyor. HarmonyOS'un PC'lerdeki performansı ve kullanılabilirliği, bu rekabetin nasıl şekilleneceğini gösterebilir. İlk incelemeler, HarmonyOS'un HP dizüstü bilgisayarlar gibi farklı PC donanımlarıyla uyumlu olduğunu ve sorunsuz bir performans sergilediğini gösterdi.
HarmonyOS, genel olarak büyük tasarım değişiklikleri ve yeni özellikler getirmesi beklenen HarmonyOS 4.0 sürümünün de yakında piyasaya sürüleceği bir döneme denk geliyor. Huawei, bu yeni sürümle birlikte HarmonyOS'u daha fazla cihazda kullanmayı planlıyor, böylece kullanıcılarına daha fazla seçenek sunacak.
Sonuç olarak, Huawei'nin HarmonyOS'u PC pazarına taşıma girişimi, teknoloji dünyasında heyecan uyandırıyor ve rekabeti artırabilir. Bu gelişmelerin, kullanıcıların daha fazla seçenek ve gelişmiş performans sunan cihazlara erişimini artırması bekleniyor.
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