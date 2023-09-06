Apple'dan uygun fiyatlı MacBook geliyor

Apple'ın Chromebook'larla rekabet edebilmek için önümüzdeki yıl ucuz bir MacBook çıkaracağı söyleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 00:00
Apple'dan uygun fiyatlı MacBook geliyor
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Microsoft gibi Apple da eğitim alanına yönelik uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar pazarında büyümeyi hedefliyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Cupertinolu dev Chromebook'larla rekabet edebilmek amacıyla uygun fiyatlı bir MacBook serisi piyasaya sürecek.

Donanımhaber'de yer alan ayrıntılarda söz konusu cihazların 2024 yılının ikinci yarısında satışa sunulabileceği belirtiliyor. Yeni uygun fiyatlı serinin MacBook Air ve Pro'dan bazı önemli farkları olacak. Apple'ın yine metal kasa kullanacağı ancak bu kez farklı malzemelere yöneleceği söyleniyor. Ayrıca şirket maliyetleri düşürmek için bazı bileşenleri daha uygun fiyatlı seçeneklerle değiştirilebilir.

APPLE BU ALANA DA GİRİŞ YAPMAK İSTİYOR

Apple, daha uygun bir fiyatla satılabilmesi için eğitim amaçlı MacBook modelinde M1 çipini kullanabilir. Ayrıca bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini görebiliriz.

Beklenildiği üzere Apple henüz bu spekülasyonlar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Eğitim sektöründe büyüyen bir pazar olduğuna ve Google'ın Chromebook modelleriyle bundan yararlandığına dikkat çekiliyor. DigiTimes'ın verilerine göre 2019'da 13.9 milyondan fazla Chromebook sevkiyatı yapıldı.

Bu rakam 2020'de 30.4 milyona, 2021'de ise 33.5 milyona yükseldi. Sevkiyatlar 2022'de düşmüş olsa da bu cihazların büyük bir kısmı devletler tarafından satın alındı, dolayısı ile ortada hala büyük bir fırsat var.


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