Apple Vision Pro tanıtıldı, özellikleri ve fiyatı nedir?

Yayınlanma: 06.06.2023 - 13:17

Güncelleme: 06.06.2023 - 13:20

Apple'ın yeni Vision Pro'su tanıtıldı. Cihaz büyük ilgi görse de içinde yer alan teknolojiler 8-10 yıl önce tanıtılan cihazlardaki özelliklerin geliştirilmiş halleri yani pek çoğu 'yeni' değil bu haliyle teknoloji çevresinde eksikleri olan bir cihaz olarak nitelendirilen Vision Pro, temelde farklı ve iyi yaptığı şeylerle ön plana çıkmak istiyor.

APPLE VISION PRO NELER SUNACAK, NELER SUNAMAYACAK?

Cihaz öncelikle tasarım olarak klasik Apple çizgisinde yer alıyor. Elastik kafa bandı ve crown tuşuyla Apple Watch'a gönderme yapan cihaz, önden akıllı bir ekrana sahip kayak gözlüğü gibi görünüyor. Yandan bakıldığında ise Meta Quest'lere benziyor. Ancak bakıldığında Quest'ten ayrılan yönleri var. Örneğin Vision Pro'da oyun oynamak isterseniz PlayStation kontrolcüsüne ihtiyacınız var. Vision Pro'nun hedefleri arasında da oyun deneyimini üst düzeye taşımak yok zaten sol taraftan sarkan bataryası buna pek de izin verecek gibi durmuyor.

Oyun tarafındaki en büyük destek şaşırtmayacağı üzere Apple Arcade tarafına geliyor. Apple'ın oyun platformu için hazırlanan mobil oyunları destekleyen cihaz, Xbox ve PlayStation kontrolcüleriyle oyun oynatabiliyor.

Açıklandığı kadarıyla bu batarya ile cihazı kablosuz kullanmanın süresi 2 saat. Yani tanıtımda da olduğu gibi film izlemek isterseniz 2 saati geçmeyen bir film olmalı. Eğer çalışan biriyseniz ve tüm gün görüşmeleri buradan yapmayı hedefliyorsanız bu da mümkün olmayacak zira 2 saat sonra ya batarya değiştirilmesi gerekecek ya da şarj edilmesi gerecek, yani tercih edilirse kablolu bir şekilde şarj olurken kullanmak gerekecek.

Yine de cihazda yer alan yüksek çözünürlüklü ekran hem cihazlarınızdaki uygulamaları tek bir yerde topluyor hem de eğer dışarıdan birisiyle iletişim kurmanız gerekirse göz teması kurmanıza olanak tanıyor. EyeSight sistemine dayanan bu özellik temelde cihazı takan kişinin gözlerinin dışarıdan görünmesini sağlıyor.

Birden fazla sanal ekranı tek bir cihazdan görmeye imkan sağlayan Vision Pro'nun arayüzü ışığa karşı doğal şekilde de uyum gösteriyor.

Uygulamalar arasında yalnızca bakarak gezinmeyi de mümkün kılıyor. Kıstırma el hareketleriyle hareket ettirilen sanal ekranı ile pek çok uygulama aktif bir şekilde çalışacak deniyor.

Apple etkinlikte aynı zamanda Unity temelli oyunları ve uygulamaları da başlığa uyumlu hale getireceğini söyledi ancak bunların detayları henüz belli değil. Optic ID adı verilen biyometrik güvenlik sistemi yer alıyor ve bu iris odaklı bir sistem.

Aynı şekilde FaceTime gerçekleştirdiğinizde ise büyük bir ekrandan görüşmeyi yapmak mümkün oluyor.

Microsoft'un HoloLens'inin açtığı yoldan ilerleyen ancak kendi içinde farklılaşmaya çalışan Apple, bu noktada gelişmiş kamera sistemlerini cihaza eklemiş. Cihaz bu haliyle aktarıldığı kadarıyla 3D videolar çekebiliyor, istenirse de yüksek kalitede fotoğraflar çekebiliyor. Cihazda yer alan kameralar ise ZEISS ile ortaklık sonucu ortaya çıktı.

Cihazda benzer cihazlarda olduğu gibi yerleşik bir hoparlör sistemi bulunuyor. Bu sayede izlenen ya da görüntülenen içeriğin sesini net bir şekilde almayı sağlıyor.

Apple'ın bu cihazda en büyük iddialarından biri de düşük gecikmeyle çalışması.

Vision Pro, yıllardır geliştirilen donanım ve yazılım süreçlerinin bir sonucu olsa da beğenenler olduğu gibi beğenmeyen ve eksikleri olduğunu söyleyenler de oldu. Cihazın tanıtımdaki bütün özellikleri şu an için 'kağıt üzerinde' geçerli gibi olsa da 2024 yılının başlarından itibaren kullanıcılara ulaşmaya başlayacak. 3 bin 499 dolar gibi çok yüksek bir fiyattan satışa çıkan ürünün Türkiye pazarında yer alıp almayacağı hakkında bir açıklama yok, bilindiği kadarıyla ilk çıkışı ABD pazarında yapacak ve birkaç ay içinde belirli ülkelerde ve bölgelerde satışa çıkacak.