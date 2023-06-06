1 milyon 534 bin TL'lik Apple ürünü satıştan kaldırıldı
Apple 5 Haziran'da yeni etkinliğini düzenledi. Burada yeni nesil ürünlerini tanıtan şirket, Vision Pro ile dikkat çekerken, bazı ürünler satıştan kaldırıldı.
Apple uzun bir süredir beklenen ürünlerini tanıttı. Bu etkinlikte yazılım tarafında da sunulacaklar duyuruldu ancak etkinlik sonrası en son tanıtılan ve Intel versiyonlu olan Mac Pro, Türkiye'de satıştan kaldırıldı. Ürünün Intel işlemcili son versiyonunun fiyatı 1 milyon 534 bin TL'ye kadar varıyordu. Türkiye'de yapılan yeni zamlardan etkilenmemiş olan bu fiyat oldukça yüksek kalıyordu.
Yeni Mac Pro Türkiye'de resmi olarak satışa sunulmayacak.
APPLE'IN YÜKSEK FİYAT POLİTİKASI
Apple'ın yüksek fiyat politikası hep eleştiriliyor. Düzenlenen etkinlikte 2023 yılı itibarıyla en pahalı Apple ürünü de tanıtılmış oldu. Mac Pro, yeni işlemcisi ve donanımlarıyla tanıtıldı.
Tasarımıyla yıllar önce çok eleştirilse de tasarımı sabit kalan ürün, M2 Ultra çip seçeneğine sahip olacak. Önceki nesil Intel işlemciye göreyse 3 kat daha yüksek perfromans sunuyor.
M2 Ultra, 24 işlemci çekirdeğine ve 76 GPU çekirdeğine sahip. Bunların yanı sıra 32 adet Neural Engine çekirdeği de yer alıyor. M2 Pro, 192 GB’a kadar birleşik bellek desteği sunuyor.
Cihaz ABD'de 6 bin 999 dolardan başlayan fiyatlara satılacak.
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