Apple, WWDC'de 15 inç büyüklüğündeki yeni MacBook Air'ı tanıttı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 20:24

Güncelleme: 05.06.2023 - 20:31

Merakla beklenen WWDC 2023 başladı. Konferansta tanıtımı yapılan ürünler arasında 15,3 inç büyüklüğünde yeni bir MacBook Air modeli yer aldı.

M2 Apple Slicon işlemciyle gelen MacBook Air, Intel işlemcili eski versiyonuna göre 12 kat daha hızlı. Yeni MacBook Air, 18 saat pil ömrü sunuyor. 8 çekirdekli işlemci ve 10 çekirdekli ekran kartıyla gelen 2023 MacBook Air'ın RAM'ini 24 GB'a, hafızasını ise 2 TB'a kadar yapılandırmak mümkün.

15.3 inçlik MacBook Air'ın ABD'de satış fiyatı 1299 dolar olarak belirlendi.