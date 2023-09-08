Apple, yapay zekasına günde milyonlarca dolar harcıyor

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:41

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:41

An itibariyle -en azından göründüğü kadarıyla- Apple, yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Ancak bu durumu telafi etmek için firmanın yoğun mesai harcadığı belirtiliyor. Yeni bir rapora göre Apple, yapay zekaya her gün milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Şirketin çeşitli ekiplerde birden fazla yapay zeka modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

APPLE BİRDAN FAZLA MODEL GELİŞTİRİYOR

Donanımhaber'in aktardığına göre Apple'ın diyalogsal yapay zeka üzerinde çalışan birimine "Temel Modeller" adı veriliyor. Aralarında birkaç eski Google mühendisinin de bulunan bu ekibin yaklaşık 16 üyesi bulunuyor. Bu birim, Apple'ın 2018 yılında Siri'yi geliştirmeye yardımcı olması için işe aldığı yapay zeka başkanı John Giannandrea tarafından yönetiliyor.

Öte yandan Apple'daki diğer ekipler de yapay zeka üzerinde çalışıyor. Bir Görsel Zeka birimi bir görüntü oluşturma modeli geliştiriyor ve başka bir grup da metnin yanı sıra görüntüleri veya videoları tanıyabilen, aynı zamandaüretebilen "çok modlu yapay zekayı" araştırıyor.

Bu modeller çeşitli amaçlara hizmet edebilecek hedefli ürünler olabilir. Örneğin bu modellerden birisi Siri ile çok adımlı görevlerde kullanılabilir, bir diğeri ise AppleCare için müşterilerle görüşebilir.

Geliştirme sürecine dahil olanlardan elde edilen bilgilere göre Apple'ın Ajax GPT olarak bilinen en gelişmiş büyük dil modeli (LLM) "200 milyardan fazla parametre" üzerinde eğitiliyor. Bu büyüklük pnu ChatGPT’de kullanılan OpenAI'nin GPT-3.5'inden daha güçlü hale getiriyor. Daha önceki raporlar bu modelin şirket içinde kullanıldığını ve gizli tutulduğunu söylüyordu.