Yapay zeka 2.4 milyon kişiyi işinden edecek: Risk altında olan meslekler!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:30

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:30

ABD merkezli araştırma şirketi Forrester tarafından yayınlanan yeni bir rapor, üretken yapay zekanın gelecekteki etkisini ve teknolojinin esas olarak beyaz yakalı işleri nasıl etkileyeceğini ayrıntılarıyla değerlendirdi. Rapor, üretken yapay zeka kavramını tanımlayarak, bu teknolojinin ABD'deki iş dünyasını nasıl değiştirebileceğini ele alıyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA NEDİR?

Raporda üretken yapay zekanın tanımı şu şekilde yapılmıştır: "Yeni içerik (örneğin metin, video, görüntü, ses, kod) üretmek için büyük dil modelleri de dahil olmak üzere devasa veri külliyatlarından yararlanan bir dizi teknoloji ve teknik. Girdiler doğal dil komutları veya diğer kod dışı ve geleneksel olmayan girdiler olabilir."

2030'A KADAR 2.4 MİLYON ÇALIŞANI İŞİNDEN EDECEK

Forrester, teknolojinin 2030 yılına kadar ABD'de yaklaşık 2,4 milyon işin yerini alabileceğini tahmin ediyor. Bu, insanların bu görevler için gerekli olmayacağı ve otomatik teknolojinin devralacağı anlamına gelmektedir. Beyaz yakalı işlerin ağırlıklı olarak etkileneceği vurgulanıyor.

HANGİ İŞLER RİSK ALTINDA?

Rapor, risk altında olabilecek beyaz yakalı iş rolleri arasında teknik yazarlar, sosyal bilim araştırma asistanları, düzeltmenler, metin yazarları ve idari pozisyonlarda çalışanları sıralıyor. "Üretken yapay zeka beyaz yakalı işlerin peşinden geliyor" denilen raporda, otomasyon ve yapay zeka teknolojilerinin 2030 yılına kadar ABD'deki işlerin yüzde 4,9'unu yerine alabileceği belirtiliyor.

OTOMASYON VE ÜRETKEN YAPAY ZEKA İŞ KAYIPLARINA YOL AÇABİLİR

Raporda, 2030 yılına kadar otomasyon nedeniyle yüzde 0,6'lık bir iş kaybı öngörülüyor. Özellikle fiziksel robotların kullanılması gibi işleri doldurması zor olan görevlerin otomasyon tarafından yerine getirilebileceği vurgulanıyor. Üretken Yapay Zeka'nın da otomasyon nedeniyle kaybedilen işlerin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor.

TELİF BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Ancak, fikri mülkiyet hakları, telif hakkı, intihal, model yenileme oranları, model önyargısı, etik ve model yanıt güvenilirliği ile ilgili soruların çözümlenmesi gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle önümüzdeki iki yıl içinde iş kayıpları büyük olasılıkla belirsiz kalacaktır.

İNSAN TEMELLİ ROLLER HALA GEREKLİ

Forrester, teknolojinin düşük performansa da yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yapay zeka modellerinin tutarlı saçmalıklar üretebildiği ve bu nedenle manuel düzeltmeler gerektiği ifade ediliyor. Şirketlerin yeni yeteneklere yatırım yapması gerekeceği ve bu yeteneklerin pazarının dar olabileceği vurgulanıyor.

Raporda, "Şirketler her beklenmedik durum için plan yapamayacaklar, ancak iş yerinde üretken yapay zekanın Vahşi Batı'sına daha iyi hazırlanan bir işgücü üretken yapay zeka stratejisi oluşturabilirler. Stratejileri yatırımları, korkulukları ve kontrol noktalarını içermelidir" denilmektedir.