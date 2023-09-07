iOS 18'in özellikleri ortaya çıktı: Siri gerçek bir yapay zeka olacak

Yayınlanma: 07.09.2023 - 14:48

Güncelleme: 07.09.2023 - 14:48

Teknoloji devi Apple, sonbahar lansman etkinliklerinin tarihi olan 12 Eylül'de 'Wonderlust' adını verdiği bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinlikte, yeni iPhone 15 serisinin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, Apple'ın 2023 Haziran ayında çıkardığı iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10'a da son sürüm güncellemesini yapacak. Bu güncellemelerin ardından şirket iOS 18'e hazırlanacak. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre Apple şimdiden iOS 18'in yapımına başlamış durumda.

SİRİ'YE YAPAY ZEKA GELİYOR

Sızdırılan bilgilere göre Apple iOS 18'de sesli asistanı Siri'nin yeteneklerini yapay zeka ile büyük ölçüde geliştirecek.

Şu anda Siri, temel görevler söz konusu olduğunda kullanışlı olsa da, iOS 18 ile birlikte çok daha akıllı hale gelecek. Rapora göre, Siri, karmaşık komutları ve birden fazla adımı anlayabilecek ve otomatikleştirebilecek. Bu, kullanıcılara daha karmaşık görevleri sesli komutlarla gerçekleştirmeleri için kolaylık sağlayacak.

GIF OLUŞTURABİLECEK

iOS 18'deki Siri, kullanıcının taleplerine göre otomatik olarak birden fazla adımı gerçekleştirebilecek. Örneğin, Siri, birden fazla fotoğrafı birleştirerek bir GIF oluşturabilir ve bu GIF'i bir arkadaşınıza gönderebilir. Kullanıcılar, sadece istediklerini söylemekle yetinecek, gerisini Siri halledecek.

Apple, iOS 18 ile birlikte üretken yapay zeka dil modellerini entegre etmeyi planlıyor. Bu sayede Siri'nin daha akıllı ve kullanıcı dostu bir asistan haline gelmesi bekleniyor. Bu yeni Siri'nin iPhone 16 serisine eklenmesi muhtemel, ancak iOS 18 ile uyumlu tüm cihazlarda kullanılabilir olacak.