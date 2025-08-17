Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, yeni bir işletim sistemi geliştiriyor

Apple, yeni bir işletim sistemi geliştiriyor

17.08.2025 20:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple, yeni bir işletim sistemi geliştiriyor

Apple, Chraismatic kod adına sahip yeni bir işletim sistemi geliştiriyor.

Apple'ın bir süredir akıllı ev sistemlerine yönelik çalışmalar yaptığı söyleniyor. Şirketin, akıllı evler ve sistemler için çalışmalarını sürdürdüğü bilindiği bir dönemde gazeteci Mark Gurman'a göre Charismatic kod adına sahip işletim sistemini geliştiriyor. 

Bu işletim sistemi ilk olarak akıllı evlerin merkezi olarak tasarlanacak. 

Apple'ın burada iPad ve HomePod gibi cihazları araya getirmesi ve sonuçta bir ürün ortaya çıkartması bekleniyor. Bu ürünün 2026 yılında satışa sunulması da beklentiler arasında yer alıyor.

Yapay zeka ve Siri temelli olacağı tahmin edilen bu sistemin 2027 yılında karşımıza çıkması ve masaüstü robotunda kullanılması bekleniyor.

Bu robotla herhangi bir seyahati planlamak ya da farklı görevleri tamamlamak için sohbet edilebileceği söyleniyor.

İlgili Konular: #apple #macOS #işletim sistemi

İlgili Haberler

Samsung'un Galaxy S26 serisinde tasarım tamamen değişebilir
Samsung'un Galaxy S26 serisinde tasarım tamamen değişebilir Samsung'un Galaxy S26 serisinde tasarım değişiklikleri yapmayı planladığı iddia edildi.
ChatGPT'nin mobil uygulamaları 2 milyar dolar gelir getiriyor
ChatGPT'nin mobil uygulamaları 2 milyar dolar gelir getiriyor Yeni açıklanan bir veriye göre ChatGPT'nin hem Android hem de iOS uygulamaları toplamda yaklaşık 2 milyar dolar gibi bir gelir sağlıyor.
ChatGPT'nin besin tavsiyesi bir kişiyi psikiyatri kliğine yatırdı
ChatGPT'nin besin tavsiyesi bir kişiyi psikiyatri kliğine yatırdı Doktorlar hastanın sodyum klorürün yerine sodyum bromür kullandığını söylüyor.