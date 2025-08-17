Apple, yeni bir işletim sistemi geliştiriyor

Apple'ın bir süredir akıllı ev sistemlerine yönelik çalışmalar yaptığı söyleniyor. Şirketin, akıllı evler ve sistemler için çalışmalarını sürdürdüğü bilindiği bir dönemde gazeteci Mark Gurman'a göre Charismatic kod adına sahip işletim sistemini geliştiriyor.

Bu işletim sistemi ilk olarak akıllı evlerin merkezi olarak tasarlanacak.

Apple'ın burada iPad ve HomePod gibi cihazları araya getirmesi ve sonuçta bir ürün ortaya çıkartması bekleniyor. Bu ürünün 2026 yılında satışa sunulması da beklentiler arasında yer alıyor.

Yapay zeka ve Siri temelli olacağı tahmin edilen bu sistemin 2027 yılında karşımıza çıkması ve masaüstü robotunda kullanılması bekleniyor.

Bu robotla herhangi bir seyahati planlamak ya da farklı görevleri tamamlamak için sohbet edilebileceği söyleniyor.