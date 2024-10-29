Apple, yeni Mac mini modelini tanıttı! İşte özellikleri

Yayınlanma: 29.10.2024 - 20:51

Güncelleme: 29.10.2024 - 20:51

Apple'ın bir etkinlik kapsamında yeni Mac'lerini tanıtması bekleniyordu. Son zamanlarda ortaya çıkan iddialar ise bir etkinlik olmadan basın bülteni şeklinde cihazların tanıtılacağı şeklindeydi. Öyle de oldu, yeni Mac'lerini tanıtan Apple, Mac mini için kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

APPLE YENİ MAC MINI MODELİNİ TANITTI

Yeni nesil Mac mini, M4 ve M4 Pro işlemcilere sahip iki farklı seçenekle geliyor. Mac mini önceki nesle göre 1,5 kat daha iyi performans sunmasıyla öne çıkıyor. Çok daha küçük ve daha verimli olmasıyla dikkat çeken Mac mini için hem önde hem de arka tarafta bağlantı noktaları bulunuyor.

Yeni nesil Mac mini'yi satın almak isteyenler en az 28 bin 999 TL'yi gözden çıkartması gerekiyor. Standart modelde 16 GB RAM bulunuyor. Ön siparişleri başlayan Mac mini için teslimatlar 8 Kasım'da başlayacak.

Tanıtım videosu: