Apple, M4 işlemcili iMac'i tanıttı
Yeni M4 işlemcili iMac'ler tanıtıldı. Minimum 16 GB RAM seçeneği bulunan cihazın, çok ince bir tasarımla sunulduğunun altı özellikle çizildi.
Apple yaptığı duyuru ile yeni cihazlarını tanıttı. Burada en merakla beklenenlerden biri de M4 işlemcili iMac'lerdi. Yüksek performanslı ve ince yapıda sunulan iMac'lerin Apple Intelligence için özel olarak tasarlandığı aktarıldı. Cihaz, M4 çipinde yer alan Neural Engine sayesinde dünyanın en iyi hepsi bir arada masaüstü bilgisayarı olarak gösteriliyor.
M4 İŞLEMCİLİ iMAC ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
M4 çipine sahip yeni iMac'ler, M1 çipli olanlara kıyasla üretkenlik uygulamalarında 1,7 kata kadar fotoğraf düzenleme ya da oyun oynama gibi daha yüksek performans gerektiren işlerde ise 2,1 kata kadar daha hızlı hale geldi.
Tasarımsal olarak önceki nesle benzeyen iMac'ler canlı renk seçeneklerine sahipler. Apple'ın yaptığı açıklamda iMac, gizlilikten ödün vermeden kullanıcıların çalışma, iletişim kurma ve kendilerini ifade etme biçimini dönüştüren kişisel yapay zeka sistemi Apple Intelligence için tasarlandı.
24 inç 4.5K Retina ekran yeni Nano-Texture cam seçeneğine sahip. iMac yeni Masa Görüntüsü özellikli 12MP Center Stage kamera, dört adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası USB-C bağlantısı dahil uyumlu renklerde aksesuarlar sunuyor.
Standart olarak 16 GB birleşik bellekle sunulan iMac, 59 bin 999 TL’den başlayan fiyattan ön siparişe çıktı. Cihaz 8 Kasım günü satışa sunulacak.
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