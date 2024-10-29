Apple, bu görevi tamamlayan herkese 1 milyon dolar vaat ediyor

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:14

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:17

Yapay zeka meraklıları son zamanlarda Apple Intelligence hakkında pek çok şey duydu ve nihayet, iOS 18.1'in 28 Ekim Pazartesi günü piyasaya sürülmesiyle büyük sır perdesi aralandı.

Apple CEO'su Tim Cook, 'iPhone'un yapabilecekleri konusunda çıtayı epey yükselttiklerini' söylüyor.

Apple'ın son yapay zeka sistemi; yetenekleri, özellikle de güvenliği hakkında oldukça büyük iddialarda bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Apple Intelligence, "Başka hiç kimsenin (hatta Apple'ın bile) kişisel verilerinize erişmesine izin vermeden kişisel verilerinizden yararlanacak."

Doğrusu bu kısım şimdilik biraz kafa karıştırıcı...

APPLE'IN YENİ TEKNOLOJİSİ 'PCC' NEDİR?

Şirket, güvenlik sistemine ve Private Cloud Compute (PCC) teknolojisine o kadar güveniyor ki, bunu kırabilecek herkese 1 milyon dolar vaat ediyor.

Peki, Türkçeye 'Özel Bulut Hesaplama' olarak çevirebileceğimiz, Private Cloud Compute (PCC) nedir?

Apple, bu 'çığır açan bulut zeka sisteminin,' özellikle özel yapay zeka işleme amacıyla oluşturulduğunu söylüyor.

Bu durumda sunucular, kullanıcıların Apple Intelligence taleplerini alacak ve çözümleyecek. Talep yerine getirildiğinde ise bu veriler derhal silinecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji firmasının kendisi bile, 'uçtan uca şifreleme' sayesinde PCC'ye gönderilen taleplere erişemiyor.

Apple bu teknolojiyi, 'şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş güvenlik mimarisi' olarak tanımlıyor ve bunu test etmek için, insanları açıkça 'sisteme girmeyi denemeye' teşvik ediyor.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Özetle Apple, siber güvenlik uzmanları ya da siber güvenlik konusunda ilgisi ve teknik merakı olan herkesi, PCC'nin yetenekleri hakkındaki büyük iddialarını çökertmeye davet ediyor.

Şirket, daha önce bu denetimi yapmıştı, ancak artık dileyen herkes sisteme girmeyi deneyebilir.

Üstelik cesur çabalarınız için sayısız farklı ödül kazanabilirsiniz, ancak olur da sistemde bir kod çalıştırmayı başarırsanız, bunun ödülü tamı tamına 1 milyon dolar.

Tek yapmanız gereken, tespit edilmeden hassas bilgilere erişmek.

Oldukça basit, değil mi?

BAŞKA ÖDÜLLER DE VAR

Apple, bu göreve soyunanlara bir güvenlik rehberi ve macOS üzerinden sanal ortam erişimi veriyor.

Öte yandan, şirket tarafından doğrulanmamış kod taleplerini yerine getirebilen herkes için de 100 bin dolar ödül var.

Ayrıca PCC'ye uzaktan girmenin ve bir kullanıcının veri talep dosyasını ifşa etmenin bir yolunu bulursanız 250 bin dolar kazanabilirsiniz, ancak başka herhangi bir güvenlik açığı bulmayı başarırsanız, bu ödül artabilir.

Apple, 'yayınlanmış bir kategoriyle eşleşmese bile', herhangi bir zayıf nokta bulan kişilerin de biraz para kazanabileceğini garanti ediyor.