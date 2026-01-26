Apple yeni nesil AirTag'ı tanıttı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 22:03:00
Apple bu yıl ilk ürününü tanıttı. Eşyaların kaybolmasını önlemek için geliştirilen AirTag, yıllar önceki versiyona kıyasla daha kabiliyetli hale getirildi.

Apple'ın konum bilgisini anbean paylaşabilen ürünü AirTag için yeni bir versiyon tanıtıldı. ürün artık, tam konum bulma özelliği ve daha geniş Bluetooth kapsama alanına sahip. Bunun dışında ürünün artık daha yüksek sesli çalışabilen bir hoparlörü var. Bu sayede kaybolan eşyayı daha kısa sürede bulmayı sağlıyor. 

APPLE AIRTAG İÇİN YENİ VERSİYONUNU TANITTI

Ürün temelde, anahtarlık, çanta ve evcil hayvanların tasmalarına takılmak için tasarlanmıştı. Daha pek çok eşyaya takılabilen bu cihaz, özellikle sıkça seyahat eden kişilerin bavullarına dahi AirTag koymasıyla gündeme gelmişti. Ürün sayesinde nerede olunduğu bilinmeyen eşyalar hem konum bilgisiyle hem de sesli yönergelerle bulunuyor. 

Yeni nesil AirTag modeli ise artık daha gelişmiş durumda. Hem konum bilgisi hem de hoparlör tarafında geliştirilen cihaz, çok daha zorlu hava şartlarına dayanıyor. Aktarılana göre -20 ve 60 santigrat derecede çalışabiliyor.

Türkiye'deki satış fiyatı 1.599 TL olan ürünün dörtlü paketi 5 bin 499 TL olarak açıklandı. 

