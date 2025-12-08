Apple yöneticisinin ayrılacağına yönelik iddialar yalanlandı

Apple'da M serisi ve A serisi işlemcilerin geliştirilmesinde bulunan kilit isimlerden Johny Srouji'nin şirketten ayrılacağı iddia edilmişti. Bloomberg'ün yayınladığı raporda ulaşılan belgelerde Srouji'nin yöneticilikten ayrılacağı aktarılmıştı. Kararın Apple CEO'su Tim Cook'a kadar ulaştığı söylenmişti.

Çıkan haberlerin ardından Srouji tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Johny Srouji'nin yakın zamanda şirketten ayrılmayacak.

Söylentilerin spekülasyon olduğunu belirten deneyimli yönetici, pozisyonundan, çalışanlarından ve ürettiği ürünlerden çok memnun olduğunu ve yakın zamanda ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.