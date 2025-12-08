Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple yöneticisinin ayrılacağına yönelik iddialar yalanlandı

Apple yöneticisinin ayrılacağına yönelik iddialar yalanlandı

8.12.2025 22:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple yöneticisinin ayrılacağına yönelik iddialar yalanlandı

Bir süre önce ortaya çıkan haberlerde Apple'dan kritik bir yöneticinin ayrılacağı söylenmişti. Ancak direkt çıkan haberlerin ardından bu reddedildi.

Apple'da M serisi ve A serisi işlemcilerin geliştirilmesinde bulunan kilit isimlerden Johny Srouji'nin şirketten ayrılacağı iddia edilmişti. Bloomberg'ün yayınladığı raporda ulaşılan belgelerde Srouji'nin yöneticilikten ayrılacağı aktarılmıştı. Kararın Apple CEO'su Tim Cook'a kadar ulaştığı söylenmişti.

Image

Çıkan haberlerin ardından Srouji tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Johny Srouji'nin yakın zamanda şirketten ayrılmayacak. 

Söylentilerin spekülasyon olduğunu belirten deneyimli yönetici, pozisyonundan, çalışanlarından ve ürettiği ürünlerden çok memnun olduğunu ve yakın zamanda ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

İlgili Konular: #teknoloji #apple #apple cihazları

İlgili Haberler

Altı kola sahip insansı robot tanıtıldı
Altı kola sahip insansı robot tanıtıldı Çin merkezli Midea, farklı işleri yapabilmek adına altı kola sahip insansı robotunu gösterdi.
Meta, tanıtmayı planladığı karma gerçeklik gözlüğünü erteledi
Meta, tanıtmayı planladığı karma gerçeklik gözlüğünü erteledi Meta'nın Phoenix adı verilen karma gerçeklik gözlüğünü ertelediği ortaya çıktı.
Boğazı taşlarla dolu kuşun sırrı ne?
Boğazı taşlarla dolu kuşun sırrı ne? 120 milyon yıllık yeni bir kuş türü olan Chromeornis funkyi'nin yemek borusunda 800'den fazla taş ve kil topu bulundu. Sindirim taşlarından tamamen farklı olan bu kütle, bilim insanlarını şaşırttı ve kuşun hastayken boğazına takılan bir kütle yüzünden boğularak öldüğü teorisini gündeme getirdi.