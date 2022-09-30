Apple yöneticiyi kovdu: TikTok videosundaki sözleri işinden etti!
Teknoloji devi Apple, viral olan bir TikTok videosu yüzünden üst düzey yönetici Tony Blevins'i kovdu.
Viral olan videolar bir süredir insanları işlerinden ediyor. Bu olaylara en son Apple'ın şaşırtan hamlesi imza attı. Şirket, viral olan bir TikTok videosu nedeniyle üst düzey yöneticisini kovma kararı aldı.
TONY BLEVİNS, UYGUNSUZ İFADELER NEDENİYLE KOVULDU
Bir süredir sosyal medyada karşımıza lüks araçların sahiplerine hangi işleri yaptıkları sorulan videolar çıkmaya başladı. Bambaşka kişilerin hazırladığı bu videolardan biri Apple yöneticisini işinden etti.
Zira Apple’ın satın alma başkan yardımcısı Tony Blevins bir TikTok videosunda lüks aracında otururken verdiği kaba cevaplarla kovuldu. Videoda yer alan ifadelerde hem kadınlar için hem de yaptığı işle alakalı verdiği uygunsuz cevaplar sebebiyle izleyicileri rahatsız eden Blevins, Apple'daki yöneticileri de rahatsız etmiş gibi duruyor.
Daniel Mac adlı bir içerik üretici çektiği videoda, 500 bin dolarlık Mercedes-Benz SLR‘de oturan Blevins’e ne iş yaptığını sordu. Cevap olarak ise Blevins, hem kadınlar için hem de işi hakkında uygunsuz ve kaba ifadeler kullandı. Bunun üzerine kısa süre içinde Tony Blevins görevinden alındı.
Tony Blevins’in söylediklerine bakıldığında aslında ağzından Apple hakkında bir şey çıkmıyor ancak yine de yaptığı imalar ve söyledikleri işten çıkarılmasına yetmiş gibi duruyor. Konu hakkında Apple tarafından bir açıklama gelmezken, Tony Blevins “Hatalı mizah girişimimden dolayı gücenmiş olan herkesten içtenlikle özür dilemek istiyorum” dedi.
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