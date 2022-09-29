Apple'ın iPhone 14 için planları iyi gitmiyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 11:29

Apple, Eylül ayının başında yeni iPhone 14 modellerini piyasaya sürdü. Şirket, yeni modelleri için herhangi bir tedarik sorunu yaşamamak adına ortaklarına geçtiğimiz senelere kıyasla daha yüksek sayıda sipariş verdi. Ancak şirketin iPhone 14 üretim planları beklendiği gibi olmadı.

iPHONE 14 ÜRETİMİ iPHONE 14 PRO’YA KAYDIRILIYOR

Apple, yeni modellerinde önceki senelerden farklı bir yol izledi. iPhone 14 Pro modelleri hem tasarım anlamında hem de performans anlamında önemli gelişmelere ev sahipliği yaparken, iPhone 14 ise iPhone 13‘ün bir devamı olarak nitelendiriliyor. Bu durum telefonların satışlarına da yansıdı.

iPhone 14 Pro satışları başarı ile seyrederken, iPhone 14 modeli için ise aynı şeyi söylemek oldukça güç. Apple da buna göre yeni bir yol haritası hazırlamış durumda. ABD’li teknoloji üreticisinin, tedarikçileri ile görüşerek bu yılın geri kalanı için belirtilen üretim artış rakamlarını iptal ettiği belirtiliyor.

Shiftdelete.net'in haberine göre Apple daha önce belirtildiği gibi toplamda iPhone 14 modellerinden 90 milyon adet üretecek. Buna göre, şirketin daha önceden planladığı 6 milyonluk ekstra telefon üretimi ise olmayacak. Şirket aynı zamanda talepler ışığında telefon modellerinin üretim adetlerinde de değişiklik yapmayı planlıyor.

ABD’li üretici daha yüksek talep gören iPhone 14 Pro’nun üretim adedini artırma hedefinde. Bu konuda görüşmelerini sürdüren şirket, bazı tedarikçilerinden iPhone 14 yerine iPhone 14 Pro üretmesini isteyebilir. Tedarikçilerin hâli hazırda üretim rotalarını değiştirdiği de gelen haberler arasında.

Apple, yeni işlemci ve tasarım ile iPhone 14 Pro modellerini çok daha üst seviyede konumlandırırken, standart iPhone 14’ler ise daha sönük kalan yeniliklerle karşımıza çıktı. Çoğu kullanıcı da iPhone 14 almak yerine iPhone 14 Pro modelini almaya yönelmiş gibi görünüyor.

Şirket aradaki fiyat farkı dolayısıyla Pro modellerin bu kadar talep göreceğini hesap edememiş gibi duruyor. Peki sizce Apple’ın iPhone 14 konusunda izlediği üretim planı doğru mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.