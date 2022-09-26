Apple'dan kritik karar: Sevilen iPhone modelinin ismi değişiyor
Teknoloji devi Apple, iPhone 15 serisinde 'Pro Max' modelinin yerine 'Ultra' modeline yer vermeye hazırlanıyor. Şirket, 7 Eylül’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan Apple Watch Ultra modeliyle böyle bir durumun sinyalini vermişti.
Bu ayın başlarında düzenlediği "Gelecek Zaman" etkinliğinde iPhone 14 serisini vitrine çıkaran Apple, vakit kaybetmeden iPhone 15 serisi üzerine çalışmalara başladı.
ShiftDelete'in haberine göre; şirket, bu yıl mini modeline veda ederek bir döneme damga vuran Plus modelini geri getirdi. Görünüşe göre bu değişim önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone 15 serisinde de devam edecek.
Zira son ortaya çıkan raporlara göre şirket, serinin üst düzey teknik özelliklere sahip modelinin ismini değiştirme kararı aldı.
iPHONE 15 PRO MAX, iPHONE 15 ULTRA OLUYOR
Bu gibi isim ve oyuncu değişiklikleri Apple için yeni bir olay değil. Zira ABD’li üretici belirli aralıklarla satış rakamlarından veya isim açısından ömrünü tamamlandığını düşündüğü modeller üzerinde değişiklikler yapıyor. Bunun son örneğini iPhone 14 Plus ile gördük.
Bloomberg’den Mark Gurman tarafından yayımlanan son rapora göre Apple, 2019 yılında tanıtılan iPhone 11 serisinden bu yana hayatımızda olan Pro Max modeline veda etmeye hazırlanıyor. Şirket, iPhone 15 serisinde en güçlü modeline Ultra ismini verecek.
SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Apple’ın böyle bir karar alması şaşırtıcı değil. Zira şirket, 7 Eylül’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan Apple Watch Ultra modeliyle böyle bir durumun sinyalini verdi. Son ortaya çıkan raporlarla bu değişiklik daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Bunun yanı sıra yeni seride önemli tasarım ve donanım değişikliklerinin de yaşanacağı belirtiliyor. Hatta Apple’ın kullanıcılara Lightning yerine USB-C bağlantı noktası sunacağı ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan Dynamic Island tasarımının tüm modellerde kullanılacağı ifade ediliyor.
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