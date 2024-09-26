Apple'a göre o Mac'lere sahip olmak artık önemsiz! Iskartaya çıkarılan cihazlar

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:50

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:50

Apple, uzun yıllar cihazlarına güncelleme desteği sunsa da eskiyen ve yıllar önce tanıtılan cihazlarına olan tüm desteğini kesiyor. Burada eski ürünler olarak listelenen cihazlar artık ne güncelleme ne de tamir desteği alacaklar.

APPLE'IN ESKİ ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Klasik ve eski ürünler adlı listelerini sık sık güncelleyen Apple, kullanıcılar kullansa da bu cihazların kullanılmasını önermiyor. Çünkü artık desteklenmeyen bu cihazlar güncelleme de alamayacaklar ve kullanıcılar siber güvenlik ile sorunlar yaşayabilirler.

Eski Ürünler listesinde yer alan Mac'ler şu şekilde:

MacBook (Retina, 12 inç, 2016 Başları) MacBook Air (13 inç, 2015 Başları) MacBook Pro (13 inç, 2016, 2 Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) MacBook Pro (13 inç, 2016, 4 Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) MacBook Pro (15 inç, 2016) MacBook Pro (Retina, 13 inç, 2015 Başları) iMac (21,5 inç, 2015 Sonu) iMac (Retina 4K, 21,5 inç, 2015 Sonu) iMac (Retina 5K, 27 inç, 2015 Sonu)

Eskiyen ürünler dışında 'klasik' listesi de güncellendi. Bu listede de 2018 model 13 inç Retina MacBook Air, 2017 model 13 inç 2 Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip MacBook Pro ve yine 2018 model 13 inç 4 Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip MacBook Pro klasik olarak listeleniyor.

Apple'ın Vintage ya da klasik olarak listediği cihazlar, şirketin servis durumunu belirtmek için kullandığı bir şey. Bir ürün piyasaya çıktıktan 5 yıl sonraya kadar destekleniyor. Ürünün çıkışının ardından 7 yıl geçtikten sonra vintage olarak listelenen ürünler, artık parça ve diğer destekleri alamıyor.