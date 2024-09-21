Apple'ın açıklamadığı iPhone 16 pil kapasiteleri belli oldu
Apple, önceki iPhone modellerinde olduğu gibi iPhone 16 serisi için pil kapasitesi açıklamamıştı.
Apple iPhone tarafında uzun bir süredir hem RAM hem de pil kapasitesi açıklamıyor. Bunun ana sebebi iPhone'a performans ve uzun pil ömrü sağlayan yazılım ve donanımdaki optimizasyon ile birlikte bu sayıların gerçeği yansıtmaması.
iPHONE 16 SERİSİNİN PİL KAPASİTESİ NEDİR?
Şirketin burada savunduğu şey benzer RAM kapasitesine sahip bir Android telefonla kıyaslandığı zaman iPhone'un daha iyi bir performans sağlaması bu sebeple, RAM ve pil kapasitesinin kullanım ve buna bağlı pek çok değişkenle değişiyor olması. O yüzden bu rakamları açıklamıyor ancak, iPhone'lar kullanıcılara ulaşmaya başlayınca burada RAM ve pil kapasiteleri paylaşılıyor.
iPhone 16 serisinin Blog Do iPhone tarafından açıklanan pil kapasiteleri şu şekilde:
- iPhone 16 3.561 mAh
- iPhone 16 Plus 4.674 mAh
- iPhone 16 Pro 3.582 mAh
- iPhone 16 Pro Max 4.685 mAh
Yapılan testlerde iPhone 16 Pro Max'in 4.685 mAh kapasiteye sahip bataryası 18 saat 6 dakika boyunca kullanım sundu. Plus modeli, 4.674 mAh ile 16 saat 29 dakika çalışırken, iPhone 16 Pro 14 saat 7 dakika çalıştı.
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