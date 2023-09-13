iOS 17'nin çıkış tarihi açıklandı! Hangi iPhone'lara geliyor?

Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:16

Güncelleme: 13.09.2023 - 09:16

Apple 12 Eylül'de yeni cihazlarını tanıttı. Etkinlikten sonra iOS 17 hakkında da bilgiler gelmeye başladı. iOS'un son sürümü 18 Eylül'de çıkış yapacak.

5-6 yıl önceki modellere bile gelecek olan iOS 17'nin geleceği modeller şu şekilde:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iOS 17 İLE NELER GELİYOR?

Apple'ın geliştirici etkinliğinde duyurduğu özelliklerden biri aramalarda kişilerin özelleştirilmiş fotoğrafları yer alabilecek. Yalnızca bu değil, rehberde kayıtlı olan kişinin adının olduğu yazı fontunu da değiştirmek mümkün olacak.

Sesli mesajlar metne dönüştürülebilecekken, FaceTime'da sesli mesaj bırakmak da olacak.

Live Fotoğraflar artık sticker'lara dönüştürülebilecek, NameDrop ile de AirDrop yoluyla kişi paylaşılabilecek.

Bunların yanında iOS'ta yer alan otomatik düzeltme özelliği iyileştiriliyor. Siri'de 'hey' komutu tamamen kaldırılıyor. Böylelikle kullanıcılar artık hey Siri yerine sadece Siri diyerek sesli asistanı uyandırabilecek.

12 Eylül etkinliğinde iPhone 15'lerde de vurgulandığı gibi istenirse artık iPhone'lar akıllı bir ekran gibi kullanılacak. StandBy özelliği ile kullanıcılar iPhone'larını dijital bir saat, plan hatırlatıcısı gibi işler için de kullanabilecek.