iOS 17'nin çıkış tarihi açıklandı! Hangi iPhone'lara geliyor?

Apple'ın son etkinliğinden sonra iOS 17 hakkında da bilgiler geldi. İşletim sisteminin yeni sürümü birkaç gün içinde çıkıyor, peki neler sunuyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:16
iOS 17'nin çıkış tarihi açıklandı! Hangi iPhone'lara geliyor?
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Apple 12 Eylül'de yeni cihazlarını tanıttı. Etkinlikten sonra iOS 17 hakkında da bilgiler gelmeye başladı. iOS'un son sürümü 18 Eylül'de çıkış yapacak.

5-6 yıl önceki modellere bile gelecek olan iOS 17'nin geleceği modeller şu şekilde:

  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone Xr 
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2020)
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone SE (2022)
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max

iOS 17 İLE NELER GELİYOR?

Apple'ın geliştirici etkinliğinde duyurduğu özelliklerden biri aramalarda kişilerin özelleştirilmiş fotoğrafları yer alabilecek. Yalnızca bu değil, rehberde kayıtlı olan kişinin adının olduğu yazı fontunu da değiştirmek mümkün olacak.

Sesli mesajlar metne dönüştürülebilecekken, FaceTime'da sesli mesaj bırakmak da olacak.

Live Fotoğraflar artık sticker'lara dönüştürülebilecek, NameDrop ile de AirDrop yoluyla kişi paylaşılabilecek.

Bunların yanında iOS'ta yer alan otomatik düzeltme özelliği iyileştiriliyor. Siri'de 'hey' komutu tamamen kaldırılıyor. Böylelikle kullanıcılar artık hey Siri yerine sadece Siri diyerek sesli asistanı uyandırabilecek.

12 Eylül etkinliğinde iPhone 15'lerde de vurgulandığı gibi istenirse artık iPhone'lar akıllı bir ekran gibi kullanılacak. StandBy özelliği ile kullanıcılar iPhone'larını dijital bir saat, plan hatırlatıcısı gibi işler için de kullanabilecek. 


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