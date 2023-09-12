Zam bekleniyordu; iPhone'lara indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Türkiye özelinde hep zam haberleri duysak da iPhone 15 serisini tanıtan Apple, bu sefer eski modellerine indirim uyguladı. Ancak hepsine değil.
Apple yeni düzenlediği etkinlikte iPhone 15 serisinin dört üyesini tanıttı. Yeni donanımlar ve geliştirmelerle donatılan iPhone'ların Türkiye fiyatları belli olmuşken, iPhone 14 ve önceki modellerin de Türkiye fiyatları güncellendi.
Şu anda halihazırda olan iPhone'ların büyük bir kısmına indirim geldi. Örneğin, 10 Temmuz'da 40 bin 677 TL olan iPhone 13 12 GB depolama alanına sahip versiyon şu anda 36 bin 999 TL.
Benzer şekilde 52 bin 880 TL'lik iPhone 13 512 GB da yeni güncelleme sonrası 48 bin 999 TL'ye kadar düştü.
Diğer güncellenen fiyatlar ise şu şekilde:
iPhone SE/ 256 GB/ 31 bin 016 TL'den 30 bin 999 TL'ye
iPhone 14/ 128 GB/ 48 bin 304 TL'den 43 bin 999 TL'ye
iPhone 14 Plus/ 128 GB/ 53 bin 389 TL'den 49 bin 999 TL'ye
iPhone 14 Plus/ 512 GB/ 65 bin 592 TL'den 61 bin 999 TL'ye kadar düştü.
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