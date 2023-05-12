Apple'a pazar hakimiyetini kötüye kullandığı için soruşturma

İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı.

AA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 08:00
Apple'a pazar hakimiyetini kötüye kullandığı için soruşturma
Abone Ol google-news

AGCM tarafından yapılan açıklamada, ABD’li şirketin, uygulama (app) pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER DAVALAR GEÇİRDİ

Apple'ın uygulama geliştiricilerine Nisan 2021'den itibaren "daha kısıtlayıcı bir gizlilik politikası" uyguladığı hatırlatılan açıklamada, bunun üçüncü taraf uygulama geliştiricilerini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve reklamcıları, Apple tarafından sunulan verilerin kalitesi açısından da dezavantajlı durumda." denildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) pazar hakimiyetini kötüye kullanmaktan suçlu bulunan şirketlere, yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar ceza verilebiliyor.


apple Apple pazar hakimiyeti Apple pazar hakimiyeti kötüye kullanım

İlgili Haberler

Apple Watch Series 9 hakkında yeni detaylar geliyor

Apple Watch Series 9 hakkında yeni detaylar geliyor
Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak: Yapay zeka, dolandırıcılıkların tespitini zorlaştırabilir

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak: Yapay zeka, dolandırıcılıkların tespitini zorlaştırabilir
Apple Watch neden iWatch olarak adlandırılmadı?

Apple Watch neden iWatch olarak adlandırılmadı?

En Çok Okunan Haberler