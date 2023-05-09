Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak: Yapay zeka, dolandırıcılıkların tespitini zorlaştırabilir

Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:17

Güncelleme: 09.05.2023 - 12:18

MOD

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'a göre yapay zeka, dolandırıcılığın tespitini zorlaştırabilir. BBC Teknoloji Editörü Zoe Kleinman'ın sorularını yanıtlayan Wozniak, yapay zekanın "kötü aktörler tarafından kullanılmasından" korktuğunu söyledi. Wozniak, bu teknolojiler ile üretilen içeriklerin mutlaka işaretlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Steve Jobs ile birlikte Apple'ı kuran ve ilk Apple bilgisayarını geliştiren Wozniak, Mart ayında Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu, teknoloji alanında çalışan bir grup kişiyle yapay zeka teknolojilerine karşı bir açık mektup imzalamıştı.

Mektupta OpenAI’ın yeni çıkarttığı GPT-4’ten daha güçlü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine 6 ay ara verilmesi çağrısı yapıldı. Çağrıya gerekçe olarak, "topluma ve insanlığa yönelik potansiyel riskler" gösterildi.

Yapay zekanın olumlu taraflarının yanı sıra endişelendiği noktalarına da değinen Wozniak, "Yapay zeka teknolojileri o kadar akıllı ki, sizi kim oldukları konusunda kandırmak isteyen kötü niyetli kişilerin kullanımına çok açık" diyor.

Yapay zeka, normalde insan zekasına ihtiyaç duyan şeyleri yapabilen bilgisayar sistemlerini tanımlamak için kullanılan bir terim.

Örneğin bir web sitesinde kullanıcı tarafından sorulan soruları anlayıp insana benzer şekilde yanıt verebilen sohbet robotları veya görsellerdeki nesneleri tanıyabilen sistemler de bu teknolojilere dahil.

Wozniak, yapay zekanın duygudan yoksun olması nedeniyle insanların yerini almayacağını düşünüyor.

Ancak Wozniak, ChatGPT gibi programların "kulağa çok zekice gelen" metinler oluşturabilmesi nedeniyle sahtekarlık yapan kişileri daha ikna edici hale getireceği konusunda uyarıyor.

İNSANLARIN SORUMLULUK ALMASI GEREKİYOR

Wozniak, yapay zeka teknolojisiyle üretilen her içerikten insanların sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyor.

Denetimin de önemini vurgulayan Wozniak, "her şeyden paçayı sıyırabileceklerini hisseden" büyük teknoloji şirketlerinden hesap sorulması gerektiğini söylüyor.

Ancak denetimi yapacak olanlara da şüpheyle yaklaşan Wozniak, "Bence para peşinde koşan güçler genellikle kazanıyor, bu biraz üzücü" diyor.

BETTMANN/GETTY IMAGES Steve Jobs, eski Apple CEO'su John Sculley ile Steve Wozniak - 1984

'TEKNOLOJİYİ DURDURAMAYIZ'

Bilgisayar teknolojilerinin öncülerinden olan Wozniak, internetin doğuşunda kaçırılan fırsatların günümüzün yapay zeka mimarları için ders olduğunu söylüyor.

"Teknolojiyi durduramayız" diyen Wozniak, insanları eğiterek dolandırıcılık ve kişisel bilgileri almaya yönelik kötü niyetleri girişimleri tespit etmeye hazırlayabileceğimizi söylüyor.

Apple'ın şu anki patronu Tim Cook ise geçen hafta yatırımcılarla yaptığı toplantıda, yapay zekaya yaklaşım konusunda "kasıtlı ve düşünceli" olmanın önemini vurgulamıştı.