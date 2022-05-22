Apple'dan 'Çin' kararı

22 Mayıs 2022 Pazar, 09:03

Dünyanın en popüler teknoloji şirketlerinden biri olarak lanse edilen ABD merkezli Apple’ın uzun süredir Çin’de ürettiği cihazları için başka lokasyonlar aradığı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, iddia, ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’dan geldi. Gazete, iPhone, Mac, iPad gibi ürünleri üreten şirketin Çin’deki sıkı Covid-19 yasakları ve önlemleri dolayısıyla başka ülkelerde üretime devam etmeyi gündemine aldığını duyurdu.

Apple’ın ürünlerinin daha fazla bir oranda Hindistan ve Güneydoğu Asya’da üretilmesi için harekete geçtiği ve bazı hammadde sağlayıcılara bunun bilgisini verdiği öğrenildi. Bazı kaynaklar halihazırda az oranda olsa da Apple ürünlerinin üretildiği Hindistan ve Vietnam gibi bölgelerdeki üretim oranının artırılmasının beklendiğini de söyledi.

Resmi verilere göre Apple’ın iPhone, iPad ve MacBook gibi ürünlerinin yüzde 90’ı Çin’de üretiliyor. Wall Street Journal’a konuşan uzmanlar bu kadar yoğun bir üretimin, Çin ile ABD arasında yaşanan gerilim sebebiyle büyük bir risk olduğunun da altını çizdi.