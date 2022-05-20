Apple uçurumun eşiğinde: iPhone satışları yasaklanıyor mu?

20 Mayıs 2022 Cuma, 00:00

Belirli aralıklarla para cezaları ve tazminat haberleriyle gündeme gelen Apple, son olarak yine benzer bir olayla gündeme geldi. Şirket, kendisine açılan bir patent davasını kaybetmesi halinde İngiltere'den çekilmek zorunda kalabilir.

APPLE İÇİN KRİTİK PATENT DAVASI: İNGİLTERE’DEN ÇEKİLECEK Mİ?

Shiftdelete'de yer alan habere göre; PanOptis Patent Management, 2020’de Apple’a iPhone, iPad ve Apple Watch gibi hücresel özelliklere sahip bazı ürünlerinin LTE ile ilgili 7 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Aynı yılın ağustos ayında sonuçlanan davayı kaybeden Apple’ın davacıya 506,2 milyon dolar ödemesine karar verildi.

Ancak Apple, bu durumu kabul etmedi ve yargılama sürecinde yetersizlikler olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında dava yeniden görüldü ve şirketin ödemesi gereken tazminat tutarı 300 milyon dolara kadar düşürüldü.

TALEPLERE OLUMLU DÖNÜŞ YAPMADI

Apple, tazminatı büyük ölçüde düşürmesine rağmen olayı sıfır zararla atlatmak istediği için bir kez daha yeniden yargılama talebinde bulundu. Hatta bugüne dek davacılardan gelen pazarlık taleplerine olumlu bir dönüş dahi yapmadı.

Şirketin zararı sıfıra indirme amacıyla bulunduğu üçüncü kez yargılanma talebi Doğu Teksas ABD Bölge Yargıcı Rodney Gilstrap tarafından reddedildi. Yani Apple, LTE patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle PanOptis Patent Management’a 300 milyon dolar tazminat ödemek zorunda.

BİR DAVASI DAHA VAR

Apple’ın davacının çatı şirketi Optis‘le İngiltere’de bir patent ihlali davası daha var. Eğer Apple, temmuz ayında görülecek davada haksız bulunursa, ülkede iPhone gibi ürünlerin satışını durdurmak zorunda kalabilir. Tabii davayı ABD’de kaybetmesi, İngiltere’de de kaybedeceği anlamına gelmiyor. Zira ülkelerin birbirinden farklı yasaları, bu gibi durumlarda belirleyici oluyor.