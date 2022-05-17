Apple güvenlik açığı konusunda sessiz kaldı: iPhonelar risk altında
Almanya'da yapılan bir çalışmada iPhone kapalıyken kötü amaçlı yazılım çalıştıran bir özellik bulundu. Bulunan güvenlik açığına ilişkin Apple'dan bir cevap gelmedi.
Teknolojik aletler kapatıldığı zaman içinde yer alan saat ve tarih gibi ayarların güncel kalması için aslında tam olarak kapanmıyor. iPhone telefonlar da aynı şekilde Bul özelliğinin çalışması ya da diğer özellikler nedeniyle tam olarak kapanmak yerine düşük güç moduna geçiyor.
Shift Delete'in haberine göre, Almanya’daki Darmstadt Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılarda iPhone kapalı olsa bile kötü amaçlı yazılımların çalıştığını ortaya koyan bir makale yayımladı. Telefonun bazı programlar nedeniyle tam kapanmaması, suistimal edilmeye açık hale geliyor. Araştırmacılar, makalede “iPhone telefonlardaki mevcut düşük güç modu uygulaması, yeni tehditler çekiyor” diye de bir açıklamada bulundu.
Makaleyi yayımlayan Darmstadt Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar şöyle söylediler:
“Düşük güç modu özelliklerinin tasarımı, amaçlanan uygulamaların dışındaki tehditleri dikkate almadan çoğunlukla işlevsellik tarafından yönlendiriliyor gibi görünüyor. Üretici yazılım içindeki uygulama, manipülasyonlara karşı güvenli değil.”
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