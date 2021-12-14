Apple'dan iPhone sahiplerine müjde
Apple, merakla beklenen iOS 15.2'i dün akşam saatlerinde yayınladı. iOS 15.2 güncellemesi, Uygulama Gizlilik Raporu’nu, Dijital Miras programını ve daha fazla yeni iOS özelliğini kullanıcıların beğenisine sunuyor.
Apple, iOS güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Şirket, son olarak sadece iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri için iOS 15.1.1'i yayınlamış ve kullanıcıların hat kopmayla ilgili sorunları azaltarak performansı iyileştirmişti. Apple, şimdi ise merakla beklenen bir güncelleme olan iOS 15.2'yi dün akşam saatlerinde kullanıma sundu.
UYGULAMA GİZLİLİĞİ RAPORU NEDİR?
iOS 15.2 ile gelen Uygulama Gizlilik Raporu, uygulamaların son yedi gün içindeki konumuza fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza, kişilerinize ve daha fazlasına hangi sıklıkta eriştiğini ve uygulamalara ait ağ etkinliklerini görmenizi sağlıyor.
DİJİTAL MİRAS PROGRAMI NEDİR?
Dijital Miras programı ise, kişileri vefat etmeniz durumunda iCloud hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için varis olarak atamanıza olanak tanıyor.
APPLE, iOS 15.2'Yİ YAYINLADI
iOS 15.2 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre, Uygulama Gizlilik Raporu’nu, Dijital Miras programını ve iPhone için başka özellikleri ve hata düzeltmelerini içeriyor.
iOS 15.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)
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