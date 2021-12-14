Apple'dan iPhone sahiplerine müjde

14 Aralık 2021 Salı, 16:06

Apple, iOS güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Şirket, son olarak sadece iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri için iOS 15.1.1'i yayınlamış ve kullanıcıların hat kopmayla ilgili sorunları azaltarak performansı iyileştirmişti. Apple, şimdi ise merakla beklenen bir güncelleme olan iOS 15.2'yi dün akşam saatlerinde kullanıma sundu.

UYGULAMA GİZLİLİĞİ RAPORU NEDİR?

iOS 15.2 ile gelen Uygulama Gizlilik Raporu, uygulamaların son yedi gün içindeki konumuza fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza, kişilerinize ve daha fazlasına hangi sıklıkta eriştiğini ve uygulamalara ait ağ etkinliklerini görmenizi sağlıyor.

DİJİTAL MİRAS PROGRAMI NEDİR?

Dijital Miras programı ise, kişileri vefat etmeniz durumunda iCloud hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için varis olarak atamanıza olanak tanıyor.

APPLE, iOS 15.2'Yİ YAYINLADI

iOS 15.2 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre, Uygulama Gizlilik Raporu’nu, Dijital Miras programını ve iPhone için başka özellikleri ve hata düzeltmelerini içeriyor.

iOS 15.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)