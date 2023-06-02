Apple'dan önce davrandı: Meta Quest 3 VR başlık tanıtıldı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:54

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:54

Metaverse'ü odağına almadan önce VR şirketini satın alan Facebook, sonrasında adını Meta yapmıştı. Öte yandan VR başlıkları üzerinde çalışmaya ve yeni modelleri de tanıtmaya devam eden şirket, Meta Quest 3'ü Apple'ın Reality Pro'sundan önce tanıttı.

VR tarafında şirketlerin atağa geçtiğini görüyoruz. Yeni oyunların, yeni uygulamaların ve farklı spor aktivitelerinin yer aldığı VR tarafı için yeni cihazlar da geliştiriliyor. Apple'ın yıllardır beklenen ve WWDC23 kapsamında tanıtacağı düşünülen VR cihazından önce Meta Quest 3 VR tanıtıldı.

CİHAZLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR EYLÜLDE BELLİ OLACAK

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıkan cihaz, önceki modele göre yüzde 40 oranında daha ince yapıda ve daha hafif. Yenilenen işlemci ile 2 kat oranında daha yüksek grafik performansı sunacak.

Zuckerberg'e göre bu şimdiye kadar ürettikleri en güçlü başlık oluyor. Görüntü tarafında önemli geliştirmeler yaptıklarına vurgu yapan CEO, cihazda yer alan kamera sisteminin derinliği artırıldı ve hissiyat tarafında önemli artılar sunmaya başladı.

VR başlık 499 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

Quest 3 hakkında diğer tüm detaylar 27 Eylül'de açıklanacak.