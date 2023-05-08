HTC, Metaverse odağında yeni bir telefon ile geliyor

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:00

Yapay zekanın tekrar popüler olmasıyla geçen yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz Metaverse'ün pabucu dama atıldı. Ancak teknoloji şirketleri özellikle bu alanda çalışmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıkan haberlere göre HTC'nin U23 Pro 5G telefonu Metaverse odağında geliyor.

HTC BİR DÖNEM ÇOK POPÜLERDİ YENİ TELEFONLA ESKİ POPÜLERLİĞİNİ YAKALAYABİLİR Mİ?

Bu sorunun cevabını vermek için henüz çok erken olsa da HTC U23 Pro 5G'nin piyasada fark yaratacak bir cihaz olması beklenmiyor.

Şirket daha önce geçen yıl HTC Desire 22 Pro ile Metaverse'e göz kırpmıştı.

Bu cihazın özelliği ise yine şirketin sanal gerçeklik başlığı Vive Flow VR ile uyumlu olmasıydı. Farklı desteklerle karşımıza çıkan cihaz çok da ses getirmemişti.

Telefonun çok yakında tanıtılması bekleniyor. Bakıldığı zaman Snapdragon 7 Gen 1 işlemciine sahip olması beklenen bu yeni telefonun AMOLED ekrana sahip olacağı ve 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunacağı konuşuluyor.

Arkadaki birincil kamerası ise 108 MP bir çözünürlük sunacak.

Yine telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin olacağı söyleniyor.