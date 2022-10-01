Apple'dan süpriz iPhone 6 kararı
iPhone 6, Apple tarafından artık klasik (vintage) bir ürün olarak kalacak.
Ünlü teknoloji şirketi Apple'dan süpriz bir iPhone 6 adımı geldi.
Apple, iPhone 6'yı klasik (vintage) ürünler listesine ekledi.
Apple'a göre, 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulan tüm ürünler, vintage olarak kabul ediliyor.
Halbuki, iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni ise Apple'ın, iPhone 6 Plus'ı tamamen durdurduktan sonra 4.7 inç iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.
Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. Cihazlar, 2019'da iPhone 6s veya sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.
Buna rağmen Apple , yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı değil, aynı zamanda iPhone 5'leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik düzeltme ekleri sağlamayı sürdürüyor.
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