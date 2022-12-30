Apple'ın 2023 yılında tanıtması beklenen cihazları

30 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Apple ile ilgili açıklamalarıyla yakından tanıdığımız Bloomberg yazarlarından Mark Gurman, şirketin yaklaşmakta olan planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Power On etkinlikleri kapsamında konuşan Gurman, Apple'ın yepyeni ürünler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Mark Gurman tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, yeni monitörler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Bunun dışında ABD'li teknoloji devinin diğer birçok yeni ürünü de 2023'te tanıtması bekleniyor. Şiirketin uzun süredir beklenen AR/VR seti, önemli iyileştirmelerle gelebilecek iPhone 15 serisi ve çok daha fazlasını bu yıl görebiliriz.

Webtekno'nun haberine göre Apple'ın en çok rağbet gören ürünleri arasında yer alan MacBook Pro'nun da yenilenmekte olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre Apple, bir süredir M2 Pro ve M2 Max işlemcilerle çalışan 14 ve 16 inç boyutlu MacBook Pro üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mark Gurman'ın iddiası gerçek olursa, bu yeni dizüstü bilgisayarlar ile 2023'ün ilk aylarında tanışacağız.

M3 İŞLEMCİLİ YENİ NESİL iMAC GELİYOR

Mark Gurman'a göre Apple, all-in-one bilgisayarı iMac ile ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre Apple'ın 2023'te tanıtacağı iMac, M3 işlemciden güç alacak ve yılın sonuna doğru tanıtılacak.

Apple'ın bir artırılmış gerçeklik gözlüğü çıkararak yeni bir kategoriye giriş yapacağı bilinen bir şey. Uzun süredir geliştirilen bu ürünü 2023 yılında görme ihtimalimiz var. Şimdiye kadar çıkan bilgiler, cihazın oldukça yüksek kalite görüntü sunabileceğini ve birçok heyecan verici özellikle gelebileceğini gösteriyordu. Apple'ın AR/VR başlığı hakkında şu ana kadar bildiklerimiz için aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

iPHONE 15 SERİSİ YOLDA

Apple, yakın zamanda iPhone 14 serisini tanıtmıştı. Dynamic Island gibi güzel özellikler gelse de cihazlar pek de bekleneni verememişti. Şimdiki söylentiler, özellikle Pro ve Plus modellerinde önemli iyileştirmelerin yapılabileceğini ortaya koyuyor. Söylentiler, iPhone 15 Pro'da yeni bir tasarımla karşılaşabileceğimizi gösterirken, kamera konusunda da iyileştirmelere gidilebileceğini gösteriyor.

Ayrıca, Apple'ın iPhone 14 Plus satışlarından hiç memnun olmadığı ve bu yüzden 15 serisinde değişikliklere gidebileceği söyleniyor. Bunun da ya Plus modellerinin fiyatını düşürerek ya da özelliklerinde değişiklikler yapılarak gerçekleşebileceği aktarılıyor. Şirketin yeni seriyle birlikte USB-C'ye geçmesinin beklendiğini de ekleyelim.

15 İNÇ MACBOOK AIR GELEBİLİR

Apple, şu ana kadar 15 inçlik ekrana sahip bir MacBook Air piyasaya sürmedi. Söylentiler, bunun 2023 yılında değişebileceğini ve şirketin 15 inçlik versiyona sahip bir MacBook Air çıkarabileceğini ortaya koyuyor. MacBook serisi, 2020'de çıkan M çipler ile birlikte oldukça iyi performanslı cihazlara dönüşmüştü. 15 inçlik versiyonun gelmesi de MacBook Air'in çok daha pahalı olan Pro modellere göre iyi bir alternatif olmasını sağlayabilir. İddialarda Apple'ın bu ürünü ilkbahar aylarında tanıtabileceği ifade ediliyor.

MAC MINI

Son olarak şirketin 2023'te yenilenmiş bir Mac mini ile de karşımıza çıkabileceği söyleniyor. İddialara göre Apple, Mac mini'nin tasarımını yenileyecek ve cihaza daha hızlı işlemciler koyacak. Giriş seviye modellerin M2 çip ile donatılacağı, üst seviyelerin ise daha iyi bir performans sunacak M2 Pro çip ile gelebileceği söyleniyor.