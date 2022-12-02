Steve Jobs’ın el yazısı bulunan Apple-1 açık artırmaya çıkıyor

02 Aralık 2022 Cuma, 13:55

Geçen yıl ortaya çıkan birkaç Apple-1 bilgisayarı, uzun incelemelerin ardından yavaş yavaş açık arttırmalarda satışa çıkmıştı. Steve Wozniak imzalı ve hala çalışır durumdaki bir Apple-1 340.000 dolara satılırken Steve Jobs’ın elleriyle montajladığı bilgisayar ise 905.000 dolara alıcı bulmuştu.

Daha yeni söz konusu nadir bilgisayarlardan bir tanesinin daha satışa çıkacağı açıklandı. Hem bu parçanın üzerinde Steve Jobs’ın el yazısı var.

DÜNYADA SADECE 20 ADET KALDI

Webtekno'nun haberine göre 1970’lerin sonunda Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından sadece 200 adet üretilen Apple-1, her bir parçasının elle monte edilmesi nedeniyle oldukça kıymetli. Dünyada bu bilgisayarlardan sadece 20 tanesi sağlam ve tamamen çalışabilir durumda bulunuyor ve bu da onları fazlasıyla kıymetli yapıyor.

Yeni satışa çıkacak Apple-1’i diğerlerinden farklı kılan şey ise üzerinde Steve Jobs’ın el yazısıyla “#78” yazması. Genellikle elle monte edilen parçalarda stok tutmak için belirli parçaların üzerine numaralandırma yapılır ve gerek duyulduğu takdirde bu yazılar alkollü bezlerle silinir. Diğer Apple-1 anakartlarında bu rakamlar bulunmuyorken bu parçada rakamların bulunması da onu bu kadar özel yapıyor.

8 SAAT SORUNSUZ ÇALIŞTI

RR Müzayede Evi tarafından satılacak bilgisayar hakkında yapılan açıklamada “Yapılan testlerde 8 saat boyunca çalıştırılan bilgisayarın tüm parçalarının sorunsuz çalıştığı ve bilgisayarın hata vermediği gözlemlenmiştir. İsteğe göre detaylı durum raporu ve çalıştığını kanıtlayan video sunulacaktır.” denildi.

2018 yılında RR Müzayede Evi tarafından ismini vermek istemeyen bir alıcıya 375.000 dolara satılan bilgisayar, şimdi yeni sahibini arıyor. 16 Aralık tarihinde bitecek açık arttırmanın sonunda bilgisayarın 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması bekleniyor.