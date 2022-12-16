Apple, 2023 yılında sürpriz yapmayı planlıyor
Apple'ın yeni cihazları merakla beklenirken, 2023 yılında bir sürpriz yapacağı ve 15.5 inçlik MacBook Air modelini tanıtacağı iddia edildi.
Apple yeni cihazları birkaç ay önce tanıtmasına rağmen 2023 yılında tanıtması beklenen cihazlar konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda verdiği teknoloji dünyasına yönelik haberlerle adını duyduğumuz Ross Young, Apple'ın 2023 yılında 15.5 inç MacBook Air üzerinde çalıştığını duyurdu.
APPLE YENİ MACBOOK MODELİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Apple'ın 2023 yılında özellikle MacBook tarafında yenilikler yapması bekleniyor. Ekran ve işlemci hatta tasarım tarafında yapılması beklenen bu yeniliklere ek olarak Young, yeni nesil 15.5 inç MacBook Air modelinin M2 işlemciyle geleceğini aktarıyor.
LCD ekrandan OLED ekrana geçişin ise 2024 yılını bulması bekleniyor.
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