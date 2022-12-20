Fransa'da Apple'a 1 milyon Euro para cezası verildi

20 Aralık 2022 Salı, 14:13

Paris Ticaret Mahkemesi, Apple'ı, şirketin uygulama marketi App Store'una erişim için Fransız uygulama geliştiricilerine kötü niyetli ticari hükümler uyguladığı gerekçesiyle 1 milyon Euro para cezasına çarptırdı.

Reuters'ın haberine göre, Paris Ticaret Mahkemesi, piyasa değeri yaklaşık 2.1 trilyon dolar olan Apple'a App Store'un maddelerini değiştirmesini emretmeye gerek olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Avrupa Birliği'nin yakın zaman içerisinde yürürlüğe girecek olan Dijital Piyasalar Yasası ile her durumda Apple'ın değişiklik yapmak zorunda kalacağını belirtti.

Paris mahkemesinin verdiği para cezası, Apple'ın elde ettiği karın boyutu ile kıyaslandığında çok küçük kalsa da, şirketin alternatif uygulama geliştiricilerinin müşterilere erişebildiği tek kapı olan App Store üzerindeki hakimiyetini gevşetmesi için karşı karşıya olduğu yasal baskıların bir işareti.

Şirket sözcüsü, ABD'li şirketin kararı gözden geçireceğini ve "yaratıcılığın gelişebileceği canlı ve rekabetçi pazarlara" inandığını söyledi.

Sözcü, "App Store aracılığıyla, her büyüklükteki Fransız geliştiricinin tutkularını ve yaratıcılıklarını dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla paylaşmalarına yardımcı olurken, müşteriler için güvenli ve güvenilir bir yer oluşturduk" dedi.

Apple, yeni AB mevzuatının kabul edilmesinin ardından sözleşme ihlalleri konusunda tekelleşme karşıtı incelemesiyle karşı karşıya.

Dijital Piyasalar Yasası (DMA), Apple ve teknoloji devi Google'ı kendi iOS ve Android cihazlarında üçüncü taraf uygulama mağazalarına yer sağlamaya zorlayacak.

DMA 1 Kasım'da yürürlüğe girdi ve 2 Mayıs 2023'ten itibaren büyük ölçüde uygulanmaya başlayacak.